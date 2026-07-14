غزة وأبو خالد… أيقونة الانتصار في زمن الانهيار

غزة… يا جوهرة التاريخ، يا أيقونة المجد في زمن الانهيار، يا من نفضتِ عنكِ غبار الخوف وارتقيتِ في ليل العالم الكالح، تحملين لواء الطوفان كما حمله نبي كريم، وتكتبين بدمك الطاهر ملحمة لا تُنسى. انفجرتِ في وجه الطغيان شعلةً من نور، وأقسمتِ على العهد ألا تعودي إلا منتصرة، وقدمتِ للأمة قرآنًا من صبر وثبات، وجسدتِ آية الأحزاب حيّة نابضة في كل حارة وزاوية منكِ.

وفي قلب هذه الملحمة، ينهض أبو خالد… أيقونة التحرير وسيد المقاومة، يقف فوق ركام بيوت غزة، يصنع من بين الأنقاض نسيج الأمل، ويجمع في راحة يده البطولة وفصل الخطاب، ليحيل فلسطين حيّة في قلب كل مؤمن. لم يكن مجرد قائد أو اسم في سجلات الثورة، بل سيرة شعب كامل في رجل واحد؛ عاش خانيونس الثورة، وسبح قلبه فلسطين من رفح إلى الناقورة، رمزًا خالدًا لشعب عظيم.

غزة المحرقة لم تعرف الراحة، وأبو خالد كان صوتها ووجهها، هدير كلماته بوصلة الحائرين، وصدى صوته راية الثبات. إن ذكرى استشهاده الثانية قدر شعب اختار الدفاع عن دينه ووطنه، فالقلب الشجاع وحده يضيء الطريق، ويصحح السردية، ويفتح أبواب التحرير. كان سيد الكلمة وفارس الميدان لثلاثة عقود، منارة حجبت الظلام وأنارت دروب الحقيقة، أعادت كتابة سردية فلسطين السليبة، فاستحق أن يُذكر كأيقونة، متمنطقًا بالشهادة، شامخًا كعلم مقاومة لا يسقط.

غزة وأبو خالد… وجهان لملحمة واحدة. هي الأرض التي أخذت الكتاب بقوة، وهو الصوت الذي جسّد رجالًا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هي التي زُلزلت زلزالًا شديدًا ولم تنكسر، وهو الذي واجه جيشًا من شذاذ الآفاق والسحرة وأصحاب التضليل الإعلامي، مؤمنًا أن النصر يُصنع بالصبر لا بالكثرة: ﴿كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

اليوم، ببطء، بدأت مفاعيل المحرقة تُغيّر كل شيء… تشكل الرأي العام العالمي، وتعيد صياغة الوعي الإنساني، بصمود أسطوري لغزة العزة، وبصوت أبو خالد الذي يعلن اشتعال الطوفان، يتردد كرجع صدى لأمة الخذلان. كلاهما يثبت أن ما يُرتكب في غزة نكبة حية، وأن انتصار الإرادة الفلسطينية حتمي: ﴿وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾.

غزة… وأبو خالد… ملحمة واحدة وتاريخ واحد، أيقونة واحدة، نور يتحدى الطغيان، وبشارة بأن نصر الله قريب، وأن التحرير قادم، وأن القلوب المؤمنة ستفرح يومًا بالانتصار الحاسم. لتظل قصتهما معًا ملحمة لا تُنسى، أسطورة تُروى عبر الأجيال، شاهدة على عظمة الإرادة، جلال الإيمان، وعظمة الحق في مواجهة الظلم والطغيان.

المصدر / فلسطين أون لاين