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شهيد متأثرًا بجراحه وخروقات إسرائيلية مستمرة لوقف النار في غزة

14 يوليو 2026 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
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تشييع شهيد في خان يونس أمس (تصوير- رمضان الآغا)

استشهد مواطن فلسطيني متأثرًا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر إطلاق النار من الطائرات المسيرة والقصف المدفعي وعمليات النسف في عدد من المناطق.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن باسم مسعد إرميلات، متأثرًا بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم القادسية غربي مدينة خان يونس قبل يومين.

وفي مدينة غزة، أطلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية من نوع "كواد كوبتر" نيرانها باتجاه منازل المواطنين وخيام النازحين في محيط مسجد المحطة بحي التفاح شمال شرقي المدينة.

وفي جنوب القطاع، نفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق منخفض للطائرات المسيرة شمالي المدينة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قنابل إنارة في الأجواء الجنوبية لمدينة خان يونس، في وقت استهدفت فيه بقذائفها المناطق الغربية من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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