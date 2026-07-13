بالأسماء.. الإفراج عن سبعة أسرى من غزة

سهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، نقل سبعة معتقلين أُفرج عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة.

وبينت اللجنة، في بيانها، أنها يسّرت أيضا تواصل المعتقلين المفرج عنهم مع عائلاتهم ولمّ شملهم بهم، مشيرة إلى أنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 معتقل أُفرج عنهم بهذه الطريقة.

وأكدت أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مجددة مطالبتها بضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم.

ولفتت إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ ذاك التاريخ، مجددة مطالبتها بضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم.

وشددت على ضرورة معاملة المعتقلين معاملة إنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم.

وأشارت إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية تنتظر بفارغ الصبر أي خبر عن أحبائهم المعتقلين، وسط مخاوف على صحتهم وسلامتهم، مؤكدة مواصلة حوارها مع السلطات الإسرائيلية بهدف استئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين.

من جانبه، قال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسرى المفرج عنهم هم:

عائد أحمد محمود أبو ردة (28 عاماً)، من سكان جباليا.

علي عادل علي الكرد (37 عاماً)، من سكان الشيخ رضوان.

طارق محمود محمود أبو ردة (19 عاماً)، من سكان جباليا.

محمود أمين حسين أبو سيدو (33 عاماً)، من سكان حي الرمال بغزة.

إسماعيل مصطفى عبد الله الزيدي (62 عاماً)، من سكان جباليا.

عائد رائد شنون جراد (26 عاماً)، من سكان جباليا.

فادي مصطفى أحمد ريحان (34 عاماً)، من سكان جباليا.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: