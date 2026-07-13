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الأرصاد الجوية: استمرار الأجواء شديدة الحرارة

13 يوليو 2026 . الساعة 08:24 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الاثنين، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 ويكون الجو، غدا الثلاثاء، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

 ويكون الجو، الأربعاء، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #أجواء حارة #الأرصاد الجوية #درحات الحرارة

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