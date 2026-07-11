70% من مركبات الصحة خارج الخدمة.. صحة غزة تحذر من شلل المنظومة

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، من تدهور خطير يهدد منظومة النقل الصحي، مؤكدة أن معظم مركبات الإسعاف وخدمات النقل المتبقية أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات اليومية في ظل استمرار العدوان ونقص قطع الغيار.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، السبت، إن نحو 70% من مركبات الإسعاف والنقل الصحي خرجت عن الخدمة، إما نتيجة الاستهداف المباشر، أو بسبب تراكم الأعطال الفنية وعدم توفر قطع الغيار اللازمة لإجراء أعمال الصيانة.

وأوضحت أن القطاع الصحي يواجه صعوبة حقيقية في توفير خدمات نقل المرضى والكوادر الطبية، في ظل غياب بدائل نقل آمنة، الأمر الذي يزيد من الضغوط على المنظومة الصحية.

وأضافت أن استمرار منع إدخال الإطارات وقطع الغيار يهدد بشلل كامل في منظومة النقل الصحي، محذرة من تداعيات ذلك على قدرة المستشفيات والمرافق الصحية على الاستجابة للحالات المرضية والطارئة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحافلات التابعة لشركات النقل المتعاقدة معها تعمل في ظروف فنية وميكانيكية بالغة الصعوبة، بعد توقف أعمال الصيانة الدورية منذ أشهر بسبب عدم توفر قطع الغيار، ما ينذر بتوقفها عن العمل في أي وقت.

المصدر / فلسطين أون لاين