فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الانتخابات بين الشرعية والانفراد

70% من مركبات الصحة خارج الخدمة.. صحة غزة تحذر من شلل المنظومة

استطلاع يكشف السيناريوهات الأكثر ترجيحًا للانتخابات الإسرائيلية المقبلة

هيومن ووتش: لا بديل عن "الأونروا" في غزة

بعمليات نسف وإطلاق نار.. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة

إيران بين حرب الوداع ووهم الانتصار الأمريكي

أموال المقاصة سلاحًا سياسيًّا.. قانون إسرائيلي يعمّق الانقسام بين غزة والضفة

دوي انفجارات شرق محافظة طهران وعراقجي في مسقط لبحث أوضاع هرمز

من أجل كيس طحين.. خرج عبد القادر ولم يعد

تعرف أسعار الذهب وصرف العملات في السوق المحلية

ترامب يتبنّى رواية "مخطط اغتياله" الإسرائيلية ويهدد إيران بـ"1000 صاروخ"

11 يوليو 2026 . الساعة 09:59 بتوقيت القدس
...
لوّح ترامب برد عسكري واسع ضد إيران في حال تعرضه لأي محاولة اغتيال

بعد أقل من 24 ساعة على كشف تقارير إعلامية عن تحذير استخباراتي إسرائيلي لواشنطن بشأن مخطط إيراني لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوّح الأخير برد عسكري واسع ضد إيران في حال تعرضه لأي محاولة اغتيال.

وقال ترامب إن "1000 صاروخ جاهزة وموجّهة نحو إيران، وستتبعها فورًا آلاف الصواريخ الأخرى إذا نفّذت الحكومة الإيرانية تهديدها باغتيالي أو محاولة اغتيالي".

وأضاف أنه أصدر بالفعل أوامر للجيش الأمريكي بالبقاء في حالة جاهزية كاملة لمدة عام، قابلة للتمديد، لتنفيذ هجوم يستهدف "كافة مناطق إيران" في حال وقوع مثل هذا السيناريو.

اقرأ أيضا: دوي انفجارات شرق محافظة طهران وعراقجي في مسقط لبحث أوضاع هرمز

معلومات استخبارية

جاء تصريح ترامب بعد يوم واحد فقط من تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أفاد بأن "إسرائيل" زوّدت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية تزعم أن إيران وضعت مؤخرًا خطة محددة لاغتيال الرئيس الأمريكي.

وبحسب التقرير، فإن التحذير الإسرائيلي وصل إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري، في وقت كانت فيه الأجهزة الأمريكية تتابع منذ أسابيع معلومات استخباراتية متفرقة بشأن تهديدات محتملة تستهدف ترامب، إلا أن الجانب الإسرائيلي قدّم، وفق المصادر، تحذيرًا يتعلق بما وصفته الشبكة بـ"مخطط محدد".

المصدر / فلسطين أون لاين
#ترامب #تهديد إيران #اغتيال ترامب #مخطط اغتيال ترامب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة