ترامب يتبنّى رواية "مخطط اغتياله" الإسرائيلية ويهدد إيران بـ"1000 صاروخ"

بعد أقل من 24 ساعة على كشف تقارير إعلامية عن تحذير استخباراتي إسرائيلي لواشنطن بشأن مخطط إيراني لاغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوّح الأخير برد عسكري واسع ضد إيران في حال تعرضه لأي محاولة اغتيال.

وقال ترامب إن "1000 صاروخ جاهزة وموجّهة نحو إيران، وستتبعها فورًا آلاف الصواريخ الأخرى إذا نفّذت الحكومة الإيرانية تهديدها باغتيالي أو محاولة اغتيالي".

وأضاف أنه أصدر بالفعل أوامر للجيش الأمريكي بالبقاء في حالة جاهزية كاملة لمدة عام، قابلة للتمديد، لتنفيذ هجوم يستهدف "كافة مناطق إيران" في حال وقوع مثل هذا السيناريو.

اقرأ أيضا: دوي انفجارات شرق محافظة طهران وعراقجي في مسقط لبحث أوضاع هرمز

معلومات استخبارية

جاء تصريح ترامب بعد يوم واحد فقط من تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أفاد بأن "إسرائيل" زوّدت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية تزعم أن إيران وضعت مؤخرًا خطة محددة لاغتيال الرئيس الأمريكي.

وبحسب التقرير، فإن التحذير الإسرائيلي وصل إلى واشنطن خلال الأسبوع الجاري، في وقت كانت فيه الأجهزة الأمريكية تتابع منذ أسابيع معلومات استخباراتية متفرقة بشأن تهديدات محتملة تستهدف ترامب، إلا أن الجانب الإسرائيلي قدّم، وفق المصادر، تحذيرًا يتعلق بما وصفته الشبكة بـ"مخطط محدد".

المصدر / فلسطين أون لاين