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دوي انفجارات شرق محافظة طهران وعراقجي في مسقط لبحث أوضاع هرمز

11 يوليو 2026 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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قصف أمريكي سابق على إيران

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات شرق محافظة طهران دون معرفة مصدرها أو أسبابها.

لكن حاكم باكدشت في محافظة طهران أكد أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تدمير ذخائر حربية في المنطقة.

وفي سياق العملية السياسية، وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي العاصمة العُمانية مسقط، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز.

وقبل وصوله لمسقط أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله: قواتنا المسلحة في كل مكان ترصد بيقظة تحركات العدو وتحافظ على أمن واستقرار إيران.

لا استسلام للظلم

وفي الوقت نفسه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن إيران لم تسعَ يوما إلى الحرب، مؤكدا أن الشعب الإيراني لن يستسلم للظلم.

وأضاف أنه أوضح لنائب الرئيس الأمريكي خلال المفاوضات أن طهران لا تثق بالولايات المتحدة إطلاقا.

وأكد أن الجميع يجب أن يعلم أن هذا الصراع لن ينتهي باستسلام إيران، مشيرا إلى استعداد بلاده للدفاع الشامل إذا أخلّت الولايات المتحدة بالتفاهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#طهران #مسقط #انفجارات #عراقجي #هرمز

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