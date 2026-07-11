تعرف أسعار الذهب وصرف العملات في السوق المحلية

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، السبت، دون تغييرات ملحوظة، فيما سجلت أسعار الذهب مستويات مرتفعة في السوق المحلية.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.01 شيكل، فيما سجل الدينار الأردني 4.25 شيكل، واليورو 3.44 شيكل، بينما بلغ سعر صرف الجنيه المصري 0.061 شيكل.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب، سجل غرام الذهب من عيار 24 نحو 397.95 شيكل للبيع، وعيار 22 نحو 364.80 شيكل، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر تداولًا، 348.20 شيكل.

كما سجل غرام الذهب من عيار 18 نحو 298.45 شيكل، في حين بلغ سعر بيع الأونصة 12,377.70 شيكل.

المصدر / فلسطين أون لاين