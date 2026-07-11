شهيد بخروق الاحتلال لوقف النار في غزة

استُشهد المواطن محمد سعيد البيوك، السبت، متأثرًا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي السياق، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات نسف وإطلاق نار مكثف في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت أربع عمليات نسف متتالية شرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة في محيط مدرسة الهاشمية ومنتزه المحطة بحي التفاح شرقي المدينة، فيما فتحت طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر" النار باتجاه منازل المواطنين قرب شارع صلاح الدين في حيي الشجاعية والتفاح.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عبر عمليات القصف وإطلاق النار والتوغلات في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب أحدث معطيات وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار إلى 1,098 شهيدًا، إضافة إلى 3,535 إصابة و800 حالة انتشال، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 73,221 شهيدًا و173,643 مصابًا.

المصدر / فلسطين أون لاين