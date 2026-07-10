تشييع 3 مقاتلين فلسطينيين في مخيمات نهر البارد والبداوي وعين الحلوة

شيّع أهالي مخيمات نهر البارد والبداوي وعين الحلوة، أمس الخميس 9 تموز/يوليو، جثامين الشهداء محمد مصطفى الرضا ووسيم محمد الراشد ومحمود الصياح، الذين ارتقوا خلال مشاركتهم في المعارك والتصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتوغلة في جنوبي لبنان.

وجرت مراسم التشييع في المخيمات الثلاثة وسط مشاركة شعبية واسعة، وحضور عائلات الشهداء وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية واللجان الشعبية، فيما ردد المشيعون هتافات تحيي الشهداء، وتؤكد الوفاء لتضحياتهم.

وكان الشهداء الثلاثة قد ارتقوا خلال مشاركتهم في المعارك والتصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" في جنوبي لبنان، قبل نقل جثامينهم إلى مخيماتهم وتشييعهم وسط حضور شعبي واسع.

الشهداء اللبنانين

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان العسكري الإسرائيلي على لبنان إلى 4321 شهيدًا، منذ الثاني من مارس/آذار 2026.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان، منذ الثاني من مارس/آذار الماضي وحتى التاسع من يوليو/تموز الجاري، ارتفعت إلى 4321 شهيدًا و12204 جرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين