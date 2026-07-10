فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فرنسا تُنهي مغامرة المغرب بثنائية مبابي وديمبيلي في ربع نهائي المونديال

الخوف حين يتحول إلى مرض.. كيف يهاجم الجسد بصمت؟

ترامب وروسيا مرة أخرى.. أسئلة ومحاولات إجابة

الأسرى والأسيرات أمانة الأمة وأحرار العالم

إصابة مواطنة برصاص الاحتلال واستمرار عمليات القصف والنسف في مناطق متفرقة بغزة

هل يقود مرسوم عباس إلى إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني أو لتعميق الانقسام؟

موجة حارة تشتد تدريجياً لتبلغ ذروتها الأحد بـ4 درجات فوق المعدل السنوي

إصابات خلال هجوم لمستوطنين حاصروا عائلات وحاولوا إحراق منازل شرق رام الله

برنهام يعتذر عن موقف حزب العمال من حرب غزة ويتعهد بتشديد الضغوط على إسرائيل

مسؤول أمريكي: بدء تنفيذ إطار المحادثات بين لبنان و"إسرائيل"

موجة حارة تشتد تدريجياً لتبلغ ذروتها الأحد بـ4 درجات فوق المعدل السنوي

10 يوليو 2026 . الساعة 08:13 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الجمعة، حاراً في المناطق الجبلية، و شديدة الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل يكون الجو دافئاً في معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الاحد فيكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الارصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر اِلتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، ومن اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #درجات الحرارة #لأرصاد الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة