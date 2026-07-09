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وتحديد أول منطقة تجريبية خلال أيام

مسؤول أمريكي: بدء تنفيذ إطار المحادثات بين لبنان و"إسرائيل"

09 يوليو 2026 . الساعة 21:35 بتوقيت القدس
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أرشيفية من لقاء المحادثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية

أعلن مسؤول أمريكي، الخميس، الانتقال إلى مرحلة تنفيذ إطار العمل الخاص بالمحادثات بين لبنان وإسرائيل، في خطوة تهدف إلى المضي قدماً في الترتيبات المتفق عليها بين الجانبين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الأمريكي قوله إن العمل جارٍ حالياً على إعداد الخرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى داخل لبنان، مشيراً إلى أن أول منطقة تجريبية سيتم تحديدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) تنسق مع لبنان وإسرائيل لدفع تنفيذ الترتيبات المتفق عليها، لافتاً إلى أن الاجتماع المرتقب في العاصمة الإيطالية روما سيعقد بصورة مغلقة، وسيتيح للمفاوضين من الجانبين إحالة الملفات إلى فرق فنية لاستكمال الجوانب التنفيذية.

وأكد المسؤول أن واشنطن ستواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم جهود تمكين الحكومة اللبنانية من استعادة سيادتها في المناطق التجريبية التي سيجري العمل عليها ضمن هذا الإطار.

المصدر / فلسطين أون لاين
#محادثات ثنائية

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