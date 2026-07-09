الإحصاء: 15.5 مليون فلسطيني عالميًا والخصوبة أعلى من المعدلات العربية والعالمية

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين في العالم بلغ نحو 15.5 مليون نسمة مع نهاية عام 2025، مؤكدًا أن المجتمع الفلسطيني لا يزال يتمتع بمعدلات خصوبة مرتفعة مقارنة بالمستويات العربية والعالمية، رغم ما يواجهه من حرب وإبادة وتهجير قسري ونزوح متواصل.

وأوضح الجهاز، في بيان أصدره بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسكان بمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يوافق 11 تموز/يوليو، أن نحو 5.56 مليون فلسطيني يقيمون في دولة فلسطين، و6.82 مليون في الدول العربية، و1.86 مليون في أراضي عام 1948، إضافة إلى نحو 1.26 مليون في دول العالم.

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مجتمع فتي

وأشار إلى أن المجتمع الفلسطيني ما يزال مجتمعًا فتيًا، إذ يشكل من هم دون سن الثلاثين نحو 65% من إجمالي السكان، فيما تبلغ نسبة الأطفال دون 18 عامًا نحو 43%. كما بلغ معدل النمو السكاني في فلسطين 2.4% عام 2023، مقارنة بـ1.5% في الدول العربية و0.85% على المستوى العالمي.

وبيّن الإحصاء أن معدل الخصوبة في فلسطين بلغ 3.8 مولود لكل امرأة خلال الفترة 2017-2019، مقابل ثلاثة مواليد في الدول العربية و2.4 مولود عالميًا، ما يعكس استمرار ارتفاع الخصوبة الفلسطينية رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وفي قطاع غزة، أظهرت البيانات أن 47,019 امرأة أصبحن أرامل حتى أيار/مايو 2026، فيما ارتفعت نسبة الأسر التي تعيلها نساء إلى نحو 18%، مقارنة بـ12% قبل العدوان.

60 ألف إمراة حامل

وأضاف البيان أن نحو 60 ألف امرأة حامل حُرمن من الحصول على الرعاية الصحية المنتظمة خلال عام 2026، فيما قفز معدل وفيات الأمهات في قطاع غزة من 17.4 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية قبل العدوان إلى 145 وفاة خلال عام 2024.

أما في الضفة الغربية، فقد انخفض معدل وفيات الأمهات من 18.6 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية عام 2023 إلى 6.7 وفاة عام 2024، وفق بيانات الجهاز.





المصدر / فلسطين أون لاين