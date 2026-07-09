تاريخ مواجهات المغرب وفرنسا: هل يحقق "أسود الأطلس" المفاجأة في القمة المرتقبة؟

محمد زقوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين المنتخب الفرنسي ونظيره المغربي، في قمة كروية تحمل في طياتها الكثير من الندية والإثارة. وبينما يسعى "الديوك" لتأكيد تفوقهم التاريخي، يتطلع "أسود الأطلس" لإثبات قدرتهم على مجاراة الكبار وكتابة فصل جديد في سجل مواجهات الفريقين.

سجل المواجهات المباشرة: تفوق فرنسي بلغة الأرقام

تاريخياً، تميل الكفة لصالح المنتخب الفرنسي في مواجهاته أمام المغرب، حيث التقى الطرفان في 3 مباريات سابقة، سجل فيها المنتخب الفرنسي انتصارين، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، ولم يسبق للمغرب تحقيق الفوز في المواجهات الرسمية أو الودية المباشرة ضد فرنسا.

إليكم تفاصيل المواجهات الثلاث الأخيرة:

14 ديسمبر 2022: فرنسا 2 - 0 المغرب (كأس العالم)

16 نوفمبر 2007: فرنسا 2 - 2 المغرب (مباراة ودية)

6 يونيو 2000: المغرب 1 - 5 فرنسا (مباراة ودية)

وبلغة الأرقام التهديفية، تمكن المنتخب الفرنسي من تسجيل 9 أهداف في مرمى المغرب، في حين سجل المنتخب المغربي 3 أهداف في شباك فرنسا خلال هذه المواجهات.

انفوجرافيك.. حول أبرز المواجهات التاريخية بين منتخب المغرب وفرنسا





موعد المباراة والقنوات الناقلة

لضمان متابعة هذه القمة الكروية، إليكم التفاصيل الخاصة بالتوقيت والقنوات الناقلة:

توقيت المباراة:

* الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

* الساعة 21:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

القنوات الناقلة: يمكنكم متابعة البث المباشر عبر شبكة قنوات

* beIN Sports MENA Max 1.

* beIN Sports MENA Max 3.

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فرنسا ضد المغرب: من الأقوى؟

يدخل المنتخب الفرنسي مواجهة اليوم وهو مرشح بقوة للفوز بناءً على مؤشرات تقنية وإحصائية. ووفقاً لبيانات "أوبتا"، تصل احتمالية فوز فرنسا في الوقت الأصلي إلى 61.7%، مقابل 16.2% فقط للمغرب، بينما تبلغ احتمالية اللجوء للأشواط الإضافية 22.1%.

هذا التفوق يتسق مع تصنيف الفيفا، حيث يحتل المنتخب الفرنسي المركز الأول عالمياً، متفوقاً على المنتخب المغربي الذي يتواجد في المركز السادس. وتستند الأفضلية الفرنسية إلى عمق التشكيلة وجودة النجوم مثل كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، الذين يمتلكون قدرة فائقة على حسم المباريات بفضل سرعة التحولات الهجومية.

في المقابل، لا يمكن الاستهانة بـ "أسود الأطلس"؛ فالمنتخب المغربي يمتلك هوية تكتيكية صلبة، تتمثل في الدفاع المنظم ووسط الميدان القوي، إضافة إلى انطلاقات أشرف حكيمي التي تمنح الفريق خطورة هجومية دائمة، خاصة بعد العروض القوية التي قدمها الفريق مؤخراً.

في ظل هذه المعطيات الرقمية والفنية، هل تعتقد أن الانضباط التكتيكي والروح القتالية للمنتخب المغربي قادرة على كسر التفوق التاريخي لفرنسا، أم أن خبرة "الديوك" ستكون الحاسم في حصد نتيجة اللقاء؟