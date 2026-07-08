استشهاد طفل وإصابات في خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

استشهد طفل، صباح الأربعاء، متأثرًا بجراحه وأصيب 5 مواطنين براصاص قوات الاحتلال في مدينتي غزة وخانيونس، فيما واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطفل فادي عبد الله الديري (8 أعوام) استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، مشيرةً إلى أن الطفل التحق بشقيقه حمزة الذي استشهد في الغارة ذاتها مساء أمس.

وفي سياق الخروقات الإسرائيلية، أصيب 4 مواطنين برصاص جيش الاحتلال قرب محطة إيتا جنوبي مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أصيبت مواطنة برصاص قوات الاحتلال في منطقة الميناء غربي مدينة غزة، وفق ما أفاد جهاز "الدفاع المدني الفلسطيني.

وأوضح الدفاع المدني، أن طواقمه تعاملت ميدانيًا مع إصابة لامرأة مسنة إثر طلق طائش من الزوارق الإسرائيلية في منطقة الميناء غرب مدينة غزة.

وفي سياق متصل، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف جنوب شرقي مدينة غزة وشمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، فيما أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المنطقة، بالتزامن مع إطلاق الطيران المروحي نيرانه باتجاه المناطق الشرقية للمدينة.

وفي شمال قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المنطقة، وسط تحركات عسكرية متواصلة.

وفي المحافظة الوسطى، فتحت دبابات الاحتلال المتمركزة شرق مخيم البريج نيرانها بشكل كثيف باتجاه المناطق الشرقية للمخيم

المصدر / فلسطين أون لاين