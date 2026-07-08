انخفاض طفيف بالحرارة الأربعاء وارتفاعات متتالية تبدأ من الخميس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو حاراً نسبياً، الأربعاء، في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف لطيفًا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدًا الخميس، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأـرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً إلى 4 مساءً، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين