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بالفيديو "رادع" تنشر اعترافات لأحد أفراد مليشيات العميل شوقي أبو نصيرة

07 يوليو 2026 . الساعة 16:42 بتوقيت القدس
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مليشيات العميل شوقي أبو نصيرة

نشرت قوة "رادع" التابعة لأمن المقاومة في قطاع غزة، تسجيلًا مصورًا تضمن اعترافات لشخص انخرط في العمل مع المليشيا العميلة التي يقودها شوقي أبو نصيرة، قبل أن يقرر الانسحاب منها بعد تعرضه للتعذيب واكتشاف ارتباطها بضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب ما ورد في التسجيل، الذي نُشر الثلاثاء، قال الشخص إنه التحق بالمجموعة برفقة ثلاثة آخرين، حيث أُسندت إليهم في البداية مهام الحراسة الليلية، قبل أن تُكلفهم المجموعة لاحقًا بعمليات تمشيط للبحث عن أنفاق المقاومة.

وأضاف، وفقًا لاعترافاته، أنه قرر التراجع عن العمل بعد أن تبيّن له أن المجموعة تعمل "تحت إمرة ضباط الاحتلال"، إلا أن قراره قوبل – بحسب روايته – بالتعذيب على يد شوقي أبو نصيرة، مستخدمًا الضرب والحرق، مع تهديده بالإعدام في حال حاول مغادرة المجموعة.

وأكد المتحدث أن أحد الأشخاص الذين حاولوا الانسحاب تعرض لتعذيب أدى إلى وفاته، قبل أن يُدفن بالقرب من إحدى المدارس، كما قال إن أفراد المجموعة أخبروه قبل مغادرته بأن جيش الاحتلال سيقتله، وإذا أفلت من جيش الاحتلال وغادر الخط الأصفر، فإن أجهزة أمن المقاومة ستقوم بتعذيبه إذا عاد.

وأشار الشخص، في التسجيل، إلى أن الأجهزة الأمنية "استقبلته أحسن استقبال"، موجهًا رسالة تحذير إلى كل من يفكر بالانضمام إلى تلك المجموعات، معتبرًا أن هذا الطريق سيؤدي إلى "تدمير مستقبله وخسارة أهله والدخول في أزمة نفسية ودينية".

واختتم المتحدث اعترافاته بوصف المجموعات المتعاونة مع الاحتلال بأنها تعمل كـ"كلاب" لصالح ضباط الجيش الإسرائيلي، داعيًا إلى عدم الانجرار وراءها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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