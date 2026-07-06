تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات الرقمية ضد النساء والصحفيات الفلسطينيات

كشف مركز "صدى سوشال" للحقوق الرقمية عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الانتهاكات الرقمية التي استهدفت النساء الفلسطينيات خلال شهر يونيو/حزيران 2026، موثقًا 235 انتهاكًا مباشرًا طالت صحفيات وناشطات ومستخدمات، في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام.

وأوضح المركز، في تقريره، اليوم الاثنين، أن هذا الارتفاع يمثل ذروة منحنى تصاعدي للعنف الرقمي، بعد تسجيل 141 انتهاكًا في مارس/آذار، و142 في أبريل/نيسان، و166 في مايو/أيار، مشيرًا إلى أن الانتهاكات التي استهدفت النساء شكلت 26.37% من إجمالي الانتهاكات الرقمية المرصودة خلال يونيو.

وبيّن أن العنف الرقمي لم يعد يقتصر على ممارسات منفصلة، بل تطور إلى استهداف مركب يجمع بين القيود التقنية، والترهيب النفسي، والاستهداف المباشر للمرأة بسبب مهنتها وجندرها، في محاولة لإقصائها عن الفضاء الرقمي.

وأشار إلى أن الاعتداءات اللفظية تصدرت أشكال الانتهاكات بنسبة 48.93%، تلتها حملات خطاب الكراهية وتشويه السمعة بنسبة 32.44%، في إطار محاولات للنيل من المكانة الاجتماعية للناشطات والصحفيات ودفعهن إلى الرقابة الذاتية والانسحاب من المجال العام.

الحقووفيما يتعلق بالإعلام، وثق المركز 98 انتهاكًا رقميًا استهدف المؤسسات الإعلامية والصحفيين والصحفيات خلال شهر واحد، وهو أعلى رقم يسجل منذ مطلع العام، ويقارب نصف إجمالي الانتهاكات التي رُصدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ولفت إلى أن الصحفيات كن الأكثر استهدافًا، إذ بلغت نسبة الانتهاكات بحقهن 70.41%، بواقع 69 انتهاكًا موثقًا، مقابل 29 انتهاكًا استهدف الصحفيين الذكور بنسبة 29.59%، في مؤشر وصفه المركز بأنه يعكس تصاعدًا خطيرًا في استهداف النساء العاملات في المجال الإعلامي.

ونوه إلى أن شركة "ميتا" تصدرت المنصات التي شهدت الانتهاكات الإدارية بحق حسابات الصحفيات، حيث سُجلت 14 حالة على منصة "إنستغرام" بنسبة 70%، وأربع حالات على "فيسبوك" بنسبة 20%، تمثلت في حذف حسابات وإغلاق صفحات، بالتزامن مع حملات تحريض وتبليغات جماعية، قال المركز إنها استهدفت تقييد المحتوى الإعلامي الفلسطيني وإسكات أصوات الصحفيات.

ودعا مركز "صدى سوشال" منصات التواصل الاجتماعي إلى تطبيق سياسات أكثر صرامة لمكافحة خطاب الكراهية والعنف الرقمي ضد النساء، وتحديث خوارزمياتها لرصد المحتوى المسيء بمختلف اللهجات واللغات المحلية.

كما أوصى بإنشاء قنوات سريعة للتعامل مع قضايا الابتزاز الجنسي، وانتحال الشخصية، وتزوير المحتوى، إلى جانب تعزيز برامج التوعية الرقمية للنساء والصحفيات، بما يضمن حماية خصوصيتهن وتمكينهن من مواجهة الهجمات الإلكترونية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: