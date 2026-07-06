وقفة في الأردن تضامنا مع الأطباء الأسرى في سجون الاحتلال

نظم حزب "الأمة" (أكبر أحزاب المعارضة) الأردني في منطقة جبل التاج، وقفة تضامنية دعمًا للأطباء الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة عدد من أبناء المنطقة والمهتمين بالشأن الوطني والقضية الفلسطينية.

وأكد المشاركون في الوقفة التي أقيمت، اليوم الاثنين، أهمية مواصلة الحراك الشعبي والإعلامي لنصرة الأسرى، وكشف الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال، والدفع باتجاه تحرك حقوقي وقانوني للإفراج عنهم.

واستعرض الطبيب الأردني العائد من غزة عثمان الصمادي جانبًا من المشاهد الإنسانية التي عايشها خلال عمله الطبي في القطاع، مؤكدًا أن ما يتعرض له المدنيون والطواقم الطبية يشكل مأساة إنسانية تستوجب تحركًا دوليًا جادًا.

وقال الصمادي: "ما زلنا نشعر بوجع غزة، لأن الدم واحد والمصير واحد"، مشيرًا إلى أن صمود الفلسطينيين، رغم حجم الدمار والمعاناة، يجسد إرادة شعب متمسك بحقوقه وكرامته.

ودعا إلى تكثيف الدعم والإسناد لأهالي القطاع، وللأطباء المعتقلين الذين دفعوا ثمن أداء رسالتهم الإنسانية.

من جهته، أكد عضو مجلس النواب ينال فريحات أن تضحيات غزة لن تذهب سدى، معتبرًا أن السابع من تشرين الأول/أكتوبر شكّل نقطة تحول تاريخية في مسار القضية الفلسطينية.

وأشار إلى ما وصفه بتحول ملحوظ في الرأي العام العالمي، ولا سيما بين فئة الشباب، الذين باتوا أكثر رفضًا للممارسات الإسرائيلية، منتقدًا ما اعتبره ازدواجية في المعايير الدولية تجاه ما يجري في قطاع غزة مقارنة بقضايا أخرى.

وثمّن فريحات جهود الأردن والمؤسسات الخيرية الداعمة لأهالي غزة، معربًا عن ثقته بأن "انتصار الحق قادم"، وأن أحرار الأمة والعالم سيواصلون دعمهم للشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه.

بدوره، أكد المحامي محمد الحراسيس أن قضية الأطباء الأسرى تمثل قضية إنسانية وأخلاقية، تستوجب تحركًا قانونيًا وشعبيًا متواصلًا حتى الإفراج عنهم، ووقف الانتهاكات التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال.