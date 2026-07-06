جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026: الموعد والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان نحو منافسات ربع نهائي كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ومع بلوغ المنتخبات الكبرى هذا الدور المتقدم، تزداد الإثارة في ظل التنافس القوي الذي تشهده النسخة الحالية من البطولة، والتي تضم للمرة الأولى 48 منتخباً.

يعد هذا الدور محطة حاسمة في طريق المنتخبات الطامحة للوصول إلى منصة التتويج، حيث لا مجال للخطأ، وكل مباراة ترفع شعار "لا بديل عن الفوز".

موعد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026

تنطلق مواجهات الدور ربع النهائي يوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026، وتختتم منافساته فجر الأحد 12 يوليو 2026.

جدول المباريات ربع نهائي كأس العالم 2026:

* فرنسا ضد المغرب: الخميس 9 يوليو 2026، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية وفلسطين ومصر والساعة 21:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

* البرتغال/إسبانيا ضد أمريكا/بلجيكا: الجمعة 10 يوليو 2026، الساعة 22:00 بتوقيت السعودية وفلسطين ومصر والساعة 20:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

* النرويج ضد إنجلترا: الأحد 12 يوليو 2026، الساعة 00:00 بتوقيت السعودية وفلسطين ومصر والساعة 22:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

* الأرجنتين/مصر ضد سويسرا/كولومبيا: الأحد 12 يوليو 2026، الساعة 04:00 بتوقيت السعودية وفلسطين ومصر والساعة 02:00 بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

صورة لجدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026





القنوات الناقلة وكيفية المتابعة

تمتلك مجموعة قنوات "بي إن سبورت" الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن للجماهير متابعة المباريات عبر:

* القنوات التلفزيونية: عبر باقة beIN SPORTS MAX.

* البث المباشر عبر الإنترنت: يمكن متابعة المواجهات عبر تطبيق TOD TV ومنصة beIN Connect.

في ظل المستوى الفني المتقارب بين المنتخبات المتأهلة، من برأيك المنتخب الذي يمتلك الحظوظ الأوفر للوصول إلى نهائي المونديال وحصد اللقب؟

المصدر / فلسطين أون لاين