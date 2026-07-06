ماليزيا تحقق في ارتباط صفقة معادن نادرة بأسلحة استخدمتها "إسرائيل" في غزة

قال نائب في البرلمان الماليزي اليوم الاثنين، إن لجنة برلمانية ستعقد جلسة استماع في 16 يوليو/ تموز لمناقشة ‌صفقة توريد عناصر أرضية نادرة بقيمة 96 مليون دولار تم توقيعها بين شركة (لايناس رير إيرثس) الأسترالية ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في وقت سابق من العام.

وواجهت (لايناس)، التي تدير أحد أكبر مصانع معالجة العناصر الأرضية النادرة في العالم داخل ماليزيا، احتجاجات بشأن هذه الصفقة التي تمتد لأربع سنوات، واتهمتها بعض جماعات حقوق الإنسان بتوريد مواد من أجل أسلحة أمريكية الصنع استخدمتها "إسرائيل" في حربها ضد غزة.

وقال النائب وونغ تشين الذي يرأس لجنة برلمانية معنية بالعلاقات الدولية والتجارة إن الهدف من الجلسة هو التحقق من تفاصيل الصفقة وما إذا كانت قد انتهكت أي سياسات محلية.

وقال وونغ لصحافيين إن اللجنة ستستمع إلى أقوال ممثلي شركة (لايناس) ‌ومسؤولي الحكومة الماليزية، فضلا عن منظمات بيئية ونشطاء حقوقيين.

وذكر أن نتائج الجلسة ستقدم ‌كتوصيات لتشكيل سياسة ماليزيا بشأن العناصر الأرضية النادرة، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى جذب استثمارات لبناء صناعتها المحلية.

وأضاف: “ما ‌الغرض من (هذه) العناصر الأرضية النادرة؟… إذا كانت مخصصة للطاقة المتجددة، فسندعمها، لكن إذا كانت مخصصة للأسلحة، أعتقد أننا يجب أن نرفض ذلك”.

وأدلى وونغ بهذه التصريحات بعد تلقيه مذكرة من حوالي 50 محتجا، من بينهم نشطاء من منظمة (غرينبيس) وحركة (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات)، تجمعوا خارج مبنى البرلمان للمطالبة بمزيد من الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بسلسلة توريد العناصر الأرضية النادرة.

المصدر / وكالات