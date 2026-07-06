حماس: حل لجنة الطوارئ الحكومية لسحب الذرائع و"الكرة في ملعب الوسطاء"

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن قرار حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا، يمثل خطوة إيجابية تهدف إلى تهيئة الأجواء أمام إدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، إن الحركة اتخذت "خطوة إيجابية جديدة لسحب الذرائع من الاحتلال"، مشيرًا إلى أن ما جرى يأتي في إطار تسهيل عمل لجنة التكنوقراط لإدارة غزة.

وأضاف قاسم، في تصريحات متلفزة، أن الكرة أصبحت الآن في ملعب الوسطاء والدول الضامنة، إلى جانب الإدارة الأمريكية، للضغط من أجل تنفيذ الاتفاق وإدخال اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، مؤكدةً أن حركة حماس "قامت بما عليها" في هذا المسار.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة محمد عبد الخالق الفرا، تمهيدًا لنقل إدارة حكم القطاع للجنة الوطنية لإدارة غزة.