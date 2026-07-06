استطلاع: 60% من الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب أهلية

كشف استطلاع أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) عن تصاعد المخاوف داخل المجتمع الإسرائيلي، إذ يرى 60% من الإسرائيليين أن هناك خطرًا "ملموسًا وحقيقيًا" لاندلاع حرب أهلية في "إسرائيل".

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 79% من المشاركين قيّموا العام الماضي بأنه كان "سيئًا" من الناحية الاجتماعية، في مؤشر على تنامي الشعور بالانقسام والتوتر داخل المجتمع.

كما أعرب 49% من المستطلعة آراؤهم عن تشاؤمهم تجاه مستقبل "إسرائيل"، بينما رأى 52% أن هناك "احتمالًا كبيرًا" لوقوع عملية اغتيال سياسي تستهدف رئيس الوزراء أو إحدى الشخصيات السياسية البارزة.

وتعكس نتائج الاستطلاع استمرار حالة الاستقطاب السياسي والاجتماعي التي تشهدها "إسرائيل"، في ظل تصاعد الخلافات الداخلية والتحديات الأمنية والسياسية.

المصدر / فلسطين أون لاين