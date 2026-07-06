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الاحتلال يعتقل 9 مواطنين خلال اقتحامات في الضفة والقدس

06 يوليو 2026 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، تسعة مواطنين من محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين، بعد اقتحام عدة أحياء في المدينة ومداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية بأن المعتقلين من مدينة نابلس هم: عبادة سلامة، وأحمد سلامة من شارع فطاير، وعبادة العنبوسي من شارع كشيكة، وفراس الحوح من شارع المأمون، فيما اعتقلت مواطنًا خامسًا من قرية قبلان جنوب المحافظة بعد مداهمة منزله، دون أن تُعرف هويته حتى الآن.

وفي الأغوار الشمالية، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد فايز يوسف أبو مطاوع (49 عامًا)، ومحمود فارس محمود فقها (32 عامًا)، من قرية عين البيضا، عقب اقتحام منزليهما وتفتيشهما، وفق مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال موسى محمد زهران من بلدة بدو، وفايز رافت فايز بدوان من بلدة بيت سوريك، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن عامر حماد شماسنة في بلدة قطنة شمال غرب القدس، وفتشته وعبثت بمحتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال قرية عانين غرب المدينة، وداهمت عددًا من منازل الأسرى المحررين، وأخضعت سكانها لتحقيق ميداني، قبل أن تنسحب من القرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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