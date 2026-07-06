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غارات إسرائيلية وتفجيرات بجنوب لبنان وسط تصعيد عسكري متواصل

06 يوليو 2026 . الساعة 09:54 بتوقيت القدس
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قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، انتهاكاته في جنوب لبنان، عبر شن غارات جوية وتنفيذ عمليات تفجير استهدفت عدداً من القرى والبلدات الحدودية، بالتزامن مع عمليات ميدانية طالت مواقع جبلية استراتيجية.

وأفادت مصادر محلية بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة حولا، فيما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات تفجير في بلدات بيت ياحون وكفرتبنيت، حيث سُمع دوي الانفجارات في مناطق واسعة من الجنوب، ما أثار حالة من التوتر بين السكان.

بدورها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ عمليات تفجير داخل بلدة حولا، في إطار تحركات عسكرية مستمرة على طول الشريط الحدودي.

وفي السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن عناصر من حزب الله لا يزالون ينتشرون في مناطق تقع ضمن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، من بينها بنت جبيل ودير سريان ومجدل زون، مشيرة إلى أن إنهاء وجودهم في تلك المناطق يتطلب مزيداً من الوقت.

وأضافت التقارير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عملية جوية مكثفة استهدفت مناطق في مرتفعات علي الطاهر والنبطية الفوقا شمال نهر الليطاني، بالتزامن مع تحذيرات وُجهت لسكان الجليل الأعلى من احتمال سماع أصوات انفجارات قوية نتيجة العمليات العسكرية.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المنتهكة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قصف أوكراني #نسف منازل المواطنين

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