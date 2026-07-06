تشييع شعبي حاشد لخامنئي في طهران وسط إجراءات أمنية مشددة

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، صباح الإثنين، مراسم تشييع شعبية حاشدة للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي، وسط حضور جماهيري واسع توافد منذ ساعات الفجر إلى شارع آزادي، في وقت توقعت فيه السلطات مشاركة ملايين الأشخاص في مراسم الوداع.

وانطلقت مراسم التشييع عند الساعة السادسة صباحًا، ضمن موكب جنائزي امتد لنحو 10 كيلومترات، من ساحة الإمام الحسين وصولًا إلى ساحة آزادي وسط العاصمة، على أن يُنقل الجثمان الثلاثاء إلى مدينة قم، التي تُعد أحد أبرز المراكز الدينية في إيران.

برنامج لستة أيام

وتأتي مراسم التشييع ضمن برنامج يمتد لستة أيام، يتضمن نقل الجثمان إلى عدد من المدن الإيرانية، قبل التوجه إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق، في إطار مراسم دينية وشعبية واسعة.

وفي السياق، أفادت تقارير إعلامية بغياب المرشد الإيراني الجديد عن الظهور العلني خلال مراسم التشييع، مرجحة أن يعود ذلك إلى إجراءات أمنية احترازية في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة، رغم حالة الهدوء النسبي التي أعقبت وقف إطلاق النار.

وأكدت السلطات الإيرانية أنها اتخذت ترتيبات أمنية مشددة لتأمين مراسم التشييع، مشيرة إلى جاهزية القوات المسلحة لضمان سير الفعاليات، معتبرة أن المشاركة الشعبية الواسعة تعكس تماسك الجبهة الداخلية ورسالة في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية.

ضربة أمريكية إسرائيلية

واستشهد المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في 28 فبراير/شباط 2026، إثر ضربة جوية إسرائيلية-أميركية استهدفت مقرًا كان يوجد فيه خلال اليوم الأول من الحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة و"إسرائيل" من جهة أخرى.

وأُرجئت مراسم تشييعه الرسمية لأكثر من أربعة أشهر بسبب التطورات العسكرية، قبل أن تبدأ في 3 يوليو/تموز الجاري بمراسم رسمية في حسينية الإمام الخميني ومصلى الإمام الخميني الكبير في طهران، بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين ووفود عربية وإسلامية وأجنبية، إضافة إلى شخصيات دينية وسياسية.

المصدر / فلسطين أون لاين