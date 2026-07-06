حرب الإبادة تدخل يومها الألف.. غزة تنبض بالحياة رغم الجراح

لم يعد الزمن في قطاع غزة يُقاس بالأيام كما كان في السابق، بل بات يُحسب بعدد الليالي التي مرت تحت القصف، وعدد العائلات التي اضطرت إلى النزوح، وعدد الأطفال الذين كبروا في ظل الحرب ولم يعرفوا من طفولتهم سوى أصوات الطائرات وصفارات الإنذار. ومع دخول حرب الإبادة يومها الألف، تقف غزة أمام محطة زمنية ثقيلة، لا باعتبارها رقمًا جديدًا في تقويم الحرب، وإنما شاهدًا على واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية امتدادًا في التاريخ المعاصر.

ألف يوم مضت، تغير خلالها كل شيء تقريبًا. أحياء كاملة اختفت من الخريطة، ومنازل تحولت إلى ركام، ومستشفيات ومدارس ومرافق حيوية خرج كثير منها عن الخدمة. وبين كل هذا الدمار، بقي الإنسان الفلسطيني يحاول أن يحافظ على ما تبقى من تفاصيل حياته اليومية، مؤمنًا بأن البقاء بحد ذاته أصبح شكلًا من أشكال المقاومة.

في غزة اليوم، يبدو القطاع مختلفا عمّا كان عليه قبل الحرب. الطرقات تحمل آثار الدمار، والخيام أصبحت مأوى لمئات آلاف الأسر التي فقدت منازلها، فيما يعيش كثيرون في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة نتيجة النزوح المتكرر، ونقص الغذاء والمياه، والانقطاع المستمر للخدمات الأساسية. ورغم ذلك، لا تزال الأسواق الشعبية تفتح أبوابها كلما سنحت الفرصة، ويواصل الناس البحث عن لقمة العيش، في مشهد يعكس إصرارًا استثنائيًا على مواصلة الحياة.

وربما كانت الطفولة هي الوجه الأكثر قسوة لهذه الحرب الطويلة. فجيل كامل ولد أو نشأ في ظل القصف والحصار، ولم يعرف المدرسة بوصفها مكانًا للتعلم بقدر ما عرفها أحيانًا كمركز للإيواء. كثير من الأطفال فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، وآخرون أصيبوا بإعاقات دائمة، بينما يحمل معظمهم ندوبًا نفسية قد ترافقهم سنوات طويلة.

لم يعد الطفل في غزة يحلم بالألعاب الجديدة أو الرحلات المدرسية كما يفعل أقرانه في أماكن أخرى، بل أصبح يحلم بليلة هادئة، أو بعودة إلى منزله، أو بوجبة طعام كاملة، أو بمدرسة يستطيع أن يجلس فيها بأمان. ومع ذلك، ما زال الأطفال يجدون طرقهم الخاصة للتمسك بالحياة؛ يرسمون على جدران مهدمة، ويلعبون في الأزقة الضيقة، ويبتسمون رغم كل ما يحيط بهم من ألم.

الحرب لم تترك آثارها على الأفراد وحدهم، بل مست مختلف جوانب الحياة. فالقطاع الاقتصادي تعرض لخسائر هائلة، وفرص العمل تقلصت بصورة كبيرة، فيما تواجه المنظومة التعليمية والصحية تحديات غير مسبوقة نتيجة الدمار ونقص الإمكانات. وأصبح الحصول على الخدمات الأساسية، من مياه وكهرباء ورعاية صحية، تحديًا يوميًا يفرض نفسه على تفاصيل حياة السكان.

وعلى امتداد هذه الألف يوم، برزت مبادرات أهلية وإنسانية حاولت التخفيف من وطأة الأزمة. متطوعون ينظمون أنشطة للأطفال داخل مراكز الإيواء، وأطباء وممرضون يواصلون العمل في ظروف شديدة الصعوبة، ومعلمون يحاولون استكمال العملية التعليمية بوسائل بسيطة، وأمهات يبتكرن من الإمكانات المحدودة ما يحافظ على تماسك أسرهن. هذه المشاهد اليومية تؤكد أن المجتمع، رغم استنزافه، لا يزال يمتلك قدرة لافتة على التكيف والصمود.

ولا تقاس آثار هذه الحرب بعدد المباني المهدمة أو حجم الخسائر المادية فقط، بل بما خلفته من آثار نفسية واجتماعية ستحتاج إلى سنوات طويلة لمعالجتها. فإعادة الإعمار لا تقتصر على إزالة الأنقاض وبناء المنازل، وإنما تبدأ بإعادة بناء الإنسان، وتأهيل الأطفال الذين عاشوا تجارب قاسية، ودعم الأسر التي فقدت أحباءها، واستعادة النظامين التعليمي والصحي بما يضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا.

ومع دخول الحرب يومها الألف، تتجدد الدعوات الدولية إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والعمل على توفير الظروف التي تتيح للمدنيين استعادة أبسط حقوقهم في الأمن والتعليم والصحة والحياة الكريمة. فالاحتياجات الإنسانية في غزة لا تتوقف عند الغذاء والدواء، بل تمتد إلى الحاجة لإعادة الأمل لجيل كامل نشأ وسط الحرب.

ورغم ثقل المشهد، فإن غزة لا تزال تنبض بالحياة. ففي كل صباح، يخرج أطفال يحملون دفاترهم القليلة، وتحاول العائلات استئناف تفاصيلها اليومية مهما كانت بسيطة، ويواصل الناس ترميم ما يمكن ترميمه، وإقامة خيام جديدة كلما تهدمت أخرى، وكأن المدينة تؤكد في كل يوم أن إرادة الحياة أقوى من محاولات اقتلاعها.

إن دخول حرب الإبادة يومها الألف لا يمثل مجرد رقم في تسلسل الأحداث، بل يعكس حجم المعاناة التي عاشها سكان قطاع غزة طوال هذه الأيام. وفي الوقت نفسه، يكشف عن قدرة مجتمع بأكمله على الصمود في مواجهة ظروف استثنائية، وعلى الحفاظ على إنسانيته رغم الخسائر المتراكمة.

قد تبقى آثار هذه الحرب حاضرة في ذاكرة الأجيال لسنوات طويلة، لكن ما يبقى حاضرًا أيضًا هو صورة مدينة لم تتوقف عن البحث عن الحياة بين الركام، وأطفال يواصلون رسم أحلامهم على جدران مهدمة، وأسر تؤمن بأن الغد، مهما بدا بعيدًا، يستحق الانتظار. وبين الألم والأمل، تواصل غزة كتابة فصل جديد من حكايتها، مؤكدة أن المدن قد تُثقلها الجراح، لكن الحياة تستطيع دائمًا أن تجد طريقها إليها.

المصدر / فلسطين أون لاين