من العالم التناظري إلى الذكاء الاصطناعي.. رحلة جيل يعيد تشكيل الاقتصاد

هناك أجيال قليلة حظيت بفرصة استثنائية لمعايشة ثلاث ثورات في حياة واحدة. نحن من وُلدنا في عالم تناظري، وعشنا شبابنا في عالم رقمي، وها نحن اليوم نعيش عصر الذكاء الاصطناعي. إنها ليست مجرد رحلة تقنية، بل قصة تحول اقتصادي عميق غيّر طريقة الإنتاج والعمل والتواصل وصناعة الثروة.

في طفولتنا، كانت الحياة تسير بوتيرة هادئة؛ المعاملات الورقية هي الأساس، والاتصالات محدودة، والمعلومة تحتاج وقتًا للوصول. كان الاقتصاد يعتمد بصورة كبيرة على الموارد المادية ورأس المال التقليدي، وكانت التكنولوجيا مجرد أداة مساندة وليست محركًا للنمو.

ثم جاءت الثورة الرقمية لتقلب الموازين. انتشرت الحواسيب والهواتف الذكية والإنترنت، وظهرت التجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية الرقمية، والعمل عن بُعد. وأصبحت البيانات أصلًا اقتصاديًا لا يقل قيمة عن الموارد الطبيعية، بينما نجحت شركات ناشئة في التحول إلى كيانات عالمية بفضل الابتكار الرقمي.

واليوم، ندخل مرحلة أكثر تأثيرًا مع الذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد مجرد برنامج ينفذ الأوامر، بل أصبح قادرًا على التعلم والتحليل والمساعدة في اتخاذ القرار. هذه الثورة ستعيد تشكيل الأسواق، وترفع الإنتاجية، وتخلق نماذج أعمال جديدة، لكنها في الوقت نفسه ستفرض تحديات على الوظائف التقليدية، وستجعل المهارات الرقمية والقدرة على التعلم المستمر أساس النجاح في المستقبل.

وفي فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، قد يبدو الحديث عن الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن واقع التحديات اليومية، لكنه في الحقيقة يمثل فرصة واعدة. فالعقول الفلسطينية أثبتت قدرتها على الإبداع في مجالات البرمجة والعمل الحر والخدمات الرقمية، ويمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تفتح آفاقًا جديدة للشباب، وأن تسهم في خلق فرص عمل ودعم ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الرقمي، رغم محدودية الإمكانات.

إن التحول الحقيقي لا يكمن في امتلاك أحدث التقنيات، بل في الاستثمار في الإنسان؛ من خلال تطوير التعليم، وبناء المهارات الرقمية، وتشجيع الابتكار، وإعداد جيل قادر على التكيف مع اقتصاد سريع التغير.

لقد انتقلنا من زمن الورقة والقلم، إلى عصر الشاشة والإنترنت، ثم إلى زمن الآلة الذكية التي تتعلم وتساعد الإنسان. وبين هذه المراحل، يبقى العنصر الحاسم هو قدرة الإنسان على التعلم والتطور. فالذكاء الاصطناعي لن يكون بديلًا عن الإنسان، بل سيكون شريكًا لمن يحسن توظيفه، ومن يدرك أن اقتصاد المستقبل سيكافئ المعرفة والابتكار أكثر من أي مورد آخر.

المصدر / فلسطين أون لاين