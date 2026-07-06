5 شهداء بينهم زوجان في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس

استشهد خمسة مواطنين، بينهم زوجان، وأصيب آخرون، الإثنين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة وخان يونس، فيما ارتقى مواطن متأثرًا بجراحه في المحافظة الوسطى، بالتزامن مع تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة.

وفي أحدث جرائم الاحتلال، استشهد مواطنان وأصيب 15 آخرون، في حصيلة أولية، إثر استهداف طائرات الاحتلال مركبة قرب مفترق الإسطبل على شارع الرشيد في منطقة مواصي خان يونس، حيث نُقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى ناصر والمستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر.

وذكرت مصادر طبية بأن هوية واحد من الشهداء في قصف شارع الرشيد هو حمودة عزات سليمان أبو دقة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الموطن محمد فلاح دغمش وزوجته، وإصابة عدد من المواطنين، إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط المستشفى الأردني بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وأضاف أن القصف أدى إلى اندلاع حريق في الشقة المستهدفة، فيما عملت طواقم الإنقاذ على التعامل مع المكان.

وفي المحافظة الوسطى، استشهد المواطن ناصر العواودة متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء شظية قذيفة مدفعية إسرائيلية استهدفت المنطقة الشرقية لقرية المصدر.

وفي جنوب القطاع، واصلت قوات الاحتلال استهدافها لمدينة خان يونس، حيث قصفت مدفعيتها المناطق الشرقية للمدينة، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانًا كثيفة باتجاه المناطق الجنوبية والشرقية، فيما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في بحر المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين