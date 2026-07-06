بينهم زوجان.. 6 شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس

استشهد ستة مواطنين، بينهم زوجان، وأصيب آخرون، الإثنين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينتي غزة وخان يونس، فيما ارتقى مواطن متأثرًا بجراحه في المحافظة الوسطى، بالتزامن مع تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة.

وفي أحدث جرائم الاحتلال، استشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في شارع روني جنوب منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

كما استشهد مواطنان وأصيب 16 آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال مركبة قرب مفترق الإسطبل على شارع الرشيد في منطقة مواصي خان يونس، حيث نُقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى ناصر والمستشفى الميداني التابع للهلال الأحمر.

وفي السياق ذاته، قصفت مسيّرة إسرائيلية، مركبة قرب مفترق المطاحن، شمالي مدينة خان يونس، دون وقوع إصابات.

وفي مدينة غزة، استشهد الموطن محمد فلاح دغمش وزوجته، وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في محيط المستشفى الأردني بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن القصف أدى إلى اندلاع حريق في الشقة المستهدفة، فيما عملت طواقم الإنقاذ على التعامل مع المكان.

وفي سياق متصل، قال "اتحاد لجان الصيادين" في قطاع غزة، إن 3 صيادين فلسطينيين أصيبوا صباح الإثنين، بنيران مسيرة إسرائيلية حربية، أثناء عملهم قبالة ساحل مدينة غزة.

وفي المحافظة الوسطى، استشهد المواطن ناصر العواودة متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء شظية قذيفة مدفعية إسرائيلية استهدفت المنطقة الشرقية لقرية المصدر.

وواصلت قوات الاحتلال صباح اليوم استهدافها لمدينة خان يونس، حيث قصفت مدفعيتها المناطق الشرقية للمدينة، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانًا كثيفة باتجاه المناطق الجنوبية والشرقية، فيما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها في بحر المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين