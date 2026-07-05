مركز المفقودين يطالب بكشف مصير الطفل جلال البرش

دعا المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا إلى تحرك فوري للكشف عن مصير الطفل جلال أحمد البرش (9 أعوام)، الذي فُقد أثره منذ أكثر من شهر في شمال قطاع غزة، محذرًا من أن حالته الصحية تجعل حياته في خطر متزايد.

وقال المركز إن الطفل جلال اختفى منذ 30 مايو/أيار 2026، بعد خروجه للعب بالقرب من "الخط الأصفر" في منطقة بئر النعجة، حيث تقيم عائلته داخل خيمة، ولم يُعرف مصيره منذ ذلك الحين.

وأوضح أن الطفل يعاني من طيف التوحد، ويفقد القدرة على النطق، كما لا يدرك المخاطر المحيطة به، الأمر الذي يضاعف المخاوف على سلامته ويستدعي تكثيف جهود البحث عنه.

ونقل المركز عن والد الطفل إفادته بتلقي شهادات من مواطنين قالوا إنهم شاهدوا طفلًا تنطبق عليه أوصاف جلال وهو يعبر "الخط الأصفر" باتجاه منطقتي القرم وصلاح الدين، ما دفع الجهات المختصة إلى توسيع نطاق البحث.

وأشار إلى أن عمليات البحث شملت الاستعانة بطواقم الدفاع المدني والطب الشرعي لتفتيش مبنى مجاور خشية وجود الطفل أو جثمانه تحت الأنقاض، إلا أن تلك الجهود لم تسفر حتى الآن عن أي نتائج.

وأضاف المركز أن عائلة الطفل تعرضت لصدمة نفسية شديدة بعدما أبلغتها إحدى المنظمات الحقوقية، عن طريق الخطأ، بالعثور على طفلها، قبل أن يتبين لاحقًا أن الطفل الذي عُثر عليه ليس جلال.

وفي السياق، قدّر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا عدد الأشخاص الذين تعرضوا للإخفاء القسري في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بنحو 1500 شخص، من بينهم قرابة 200 طفل، مطالبًا الجهات الدولية والإنسانية بالتحرك العاجل لكشف مصيرهم وضمان حمايتهم وفق القانون الدولي الإنساني.

المصدر / فلسطين أون لاين