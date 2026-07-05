المغرب يطيح بالمستضيفة كندا ويحجز أول مقعد بربع النهائي

بات المغرب أول المتأهلين إلى ربع نهائي مونديال 2026، بفوزه على كندا، إحدى الدول الثلاث المستضيفة، بثلاثية نظيفة مساء السبت في هيوستن.

على ملعب "إن آر جي"، يدين المغرب بفوزه إلى عز الدين أوناحي صاحب ثنائية في الدقيقتين 50 و82، والبديل سفيان رحيمي الذي أضاف الثالث (90+8)، في مباراة تألق خلالها نجم ريال مدريد إبراهيم دياز بتمريرتين حاسمتين.

ويلتقي المغرب في ربع النهائي في بوسطن مع الباراغواي أو فرنسا اللتين تلتقيان لاحقا في فيلادلفيا.

وهي المرة الثانية تواليا يبلغ فيها المغرب ربع النهائي في سابع مشاركة له، بعد النسخة الأخيرة في قطر عندما أنهاها رابعا.

وهو الفوز الثالث للمغرب في النسخة الحالية مقابل تعادلين، والثامن في 28 مباراة في النهائيات مقابل 9 تعادلات و11 هزيمة.

وقدم المغرب شوطا أول سيئا، لكنه عرف من أين تؤكل الكتف في الثاني ونجح في تسجيل هدفين من ست محاولات فقط في المباراة بينها واحدة في الشوط الأول.

وجدد المغرب فوزه على كندا بعدما كان تغلب عليها 2-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في النسخة الأخيرة في طريقه إلى إنجازه غير المسبوق ببلوغ دور الأربعة قبل الخروج على يد فرنسا منافسه على الأرجح في ربع النهائي.

وأنهى المغرب مغامرة كندا التي حققت إنجازين غير مسبوقين في مشاركاتها في العرس العالمي: فوزها الأول وبلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى، لكنها دفعت ثمن إهدارها الفرص الكثيرة التي سنحت أمامها في الشوط الأول وكذلك استغلال أسوأ يوم لـ"أسود الأطلس".

وشهد الشوط الأول بطاقات صفراء أكثر من الفرص الهجومية (6 مقابل 5) وذلك للمرة الأولى في شوط أول في تاريخ المونديال منذ 1966.

المصدر / فلسطين أون لاين