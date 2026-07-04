حماس لـ"قيادة السلطة": إعادة بناء النظام السياسي تتطلب قرارات توافقية

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، قيادة السلطة الفلسطينية للاستجابة للمطالب الوطنية من خلال عقد لقاءات وطنية جادة والتخلي عن منطق التفرد والإقصاء، والتوقف عن محاولة هندسة النظام السياسي لإرضاء قوى خارجية.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في تصريح، اليوم السبت، إنه من المؤسف استمرار السلطة في حالة المتفرج على الكارثة الحاصلة في غزة، وسعيها إلى الاستفادة السياسية من هذا الواقع المأساوي في القطاع، بتمرير عملية انتخابية انتقائية.

وشدد قاسم على أن إعادة بناء النظام السياسي تتطلب قرارات توافقية، بعيدًا عن السياسة الحالية التي تتبعها قيادة السلطة، والقائمة على مصادرة المؤسسات السياسية، ومنع أي طرف وطني آخر من المشاركة فيها.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: