إطلاق أكبر أرشيف رقمي مفتوح لتوثيق الحرب على غزة

أُعلن عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم ArchiveGenocide.com، تهدف إلى جمع وتوفير المواد المصورة القادمة من غزة في مكان واحد، بحيث يمكن للباحثين والصحفيين والحقوقيين الوصول إليها دون الحاجة إلى تحميل الأرشيف الكامل.

ووفقًا للقائمين على المشروع، يتضمن الأرشيف حتى الآن:

- 64,537 مقطع فيديو.

- 17,905 صور.

- أكثر من 300 صحفي ومصدر ميداني جُمعت منهم المواد.

- إمكانية تحميل أي فيديو بشكل منفصل.

- فهرس قابل للبحث للوصول السريع إلى المحتوى.

- بيانات تحديد المواقع الجغرافية (Geolocation) للمواد المنشورة.

- خريطة تفاعلية تُحدَّث بشكل متواصل وفق تسلسل الأحداث.

- قائمة بأسماء الضحايا ضمن قاعدة البيانات.

وأوضح المشرفون على المشروع أن العمل لا يزال مستمرًا لإضافة المزيد من المواد، مشيرين إلى أن عملية الأرشفة والتدقيق تحتاج إلى وقت بسبب الحجم الهائل للمحتوى.

وكما دعوا المستخدمين إلى المساهمة في حفظ الأرشيف عبر تقنيات التخزين اللامركزي (Torrents)، بما يساعد على ضمان بقاء المواد محفوظة ومتاحة، ووجّهوا تحية إلى الصحفيين والمصورين والناشطين الذين خاطروا بحياتهم لإخراج هذه المواد من غزة وتوثيق ما جرى على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين