1000 يوم.. حين يصبح الصمود عنوان الحكاية

ألف يوم مضت منذ انطلاق طوفان الأقصى، لكنها لم تكن مجرد أيام تُطوى من التقويم، بل مرحلة كاملة أعادت تشكيل الوعي الفلسطيني، وكتبت فصلًا جديدًا من تاريخ الصراع مع الاحتلال.

1000 يوم امتزجت فيها الدماء بالصمود، والدموع بالإيمان، والدمار بإرادة الحياة، حتى أصبحت كل ساعة تحمل قصة شهيد، وكل ركام يحفظ ذاكرة بيت، وكل خيمة تختصر حكاية وطن يرفض أن ينكسر.

لم تكن هذه الألف يوم حربًا عابرة، بل واحدة من أكثر المحطات قسوة في تاريخ فلسطين الحديث.

شهدنا خلالها حجمًا غير مسبوق من القتل والدمار والتهجير، واستهدافًا طال الإنسان والحجر، والمستشفيات والمدارس، ومراكز الإيواء، في محاولة لكسر إرادة شعب بأكمله. غير أن ما أثبتته هذه المرحلة هو أن الاحتلال، مهما امتلك من أدوات القوة، يعجز عن انتزاع حق شعب يتمسك بأرضه وهويته ومستقبله.

لقد دفعت المقاومة الفلسطينية، ومعها أبناء الشعب الفلسطيني، أثمانًا باهظة.

ارتقى قادة ومقاتلون ومدنيون، وقدمت العائلات أغلى ما تملك، وامتلأت السجون بالأسرى، في حين تحمل الجرحى والناجون أعباءً جسدية ونفسية سترافقهم طويلًا. ومع ذلك، بقيت فكرة مقاومة الاحتلال حاضرة في الوجدان الفلسطيني، باعتبارها تعبيرًا عن رفض الخضوع، وتمسكًا بحق طبيعي في الحرية وإنهاء الاحتلال، وهو حق تقره القوانين الدولية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

لكن المقاومة لم تكن فقط في ساحات المواجهة، بل تجلت أيضًا في تفاصيل الحياة اليومية.

كانت في الطبيب الذي واصل عمله وسط القصف، وفي المسعف الذي خاطر بحياته لإنقاذ الجرحى، وفي الصحفي الذي نقل الحقيقة رغم استهدافه، وفي الأم التي صنعت من الخيمة بيتًا، ومن الخوف طمأنينة لأطفالها، وفي الأب الذي حمل أسرته من نزوح إلى نزوح وهو يرفض مغادرة وطنه.

هذه الصور ستبقى شاهدة على أن إرادة الحياة كانت حاضرة إلى جانب إرادة الصمود.

وأنا أكتب بعد ألف يوم، لا أستطيع الفصل بين الكاتب والإنسان.

فقد عشنا جميعًا هذه التجربة بكل تفاصيلها؛ فقدنا أحبة، وودعنا أصدقاء، وعشنا النزوح، ورأينا البيوت تتحول إلى أنقاض، وأصبح السؤال اليومي: من بقي حيًا؟ ومن ارتقى؟ وكيف يمكن للإنسان أن يبدأ يومًا جديدًا بعد كل هذا الوجع؟

ورغم كل ذلك، لم تنكسر فلسطين.

بقي شعبها متمسكًا بأرضه، وواصل حضوره رغم محاولات الاقتلاع والإلغاء. أثبت الفلسطيني مرة أخرى أن القوة الحقيقية ليست في امتلاك السلاح وحده، بل في امتلاك الإرادة، والقدرة على الصمود، والإيمان بعدالة قضيته، والاستعداد للتضحية من أجلها مهما كانت التضحيات جسيمة.

بعد ألف يوم، قد تختلف القراءات السياسية، وتتباين التقديرات، لكن الحقيقة التي ستبقى راسخة هي أن فلسطين كتبت بدماء أبنائها صفحة جديدة من تاريخها، وأن تضحيات الشهداء، وصمود الأسرى، وآلام الجرحى، وثبات أهل غزة والضفة والقدس، ستظل جزءًا من الذاكرة الوطنية التي لا يستطيع الاحتلال محوها.

ألف يوم مضت… وما زالت فلسطين، رغم الجراح، تكتب حكايتها بالإيمان، والصبر، والتضحية، وبإرادة شعب يؤمن أن الحرية قد تتأخر، لكنها لا تموت، وأن الأوطان التي تُروى بدماء أبنائها لا يمكن أن يغيب فجرها مهما طال الليل.

المصدر / فلسطين أون لاين