فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد 1012 رياضي في غزة خلال الإبادة الجماعية

إصابات باقتحام الاحتلال واعتداء المستعمرين على مناطق متفرقة بالضفة

4301 شهيد منذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان

إطلاق منصة رقمية بعد جمع أكثر من 64 ألف مقطع فيديو و17 ألف صورة من غزة

أمن المقاومة: حملة إعدامات أمنية قريبا ضد متخابرين مع الاحتلال

إصابة شابين في هجوم للمستعمرين قرب الخان الأحمر

لبنان .. إلغاء مشاركة تطبيعية لطبيبة إسرائيلية في مؤتمر جراحي

العلم يكشف سر الظاهرة المحيرة: المشي أثناء النوم

اليوم الذي ابتلعت فيه "إسرائيل" أعقد عملية خداع إستراتيجي!

فيدان: "إسرائيل" ليست مشكلة تركيا وحدها بل مشكلة العالم

الأرصاد الجوية: أجواء حارة في جميع المناطق

04 يوليو 2026 . الساعة 09:24 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، حاراً في المناطق الجبلية  شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائما جزئاً الى صاف  لطيفًا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: الجو حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #الأرصاد الجوية #درجات الحرارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة