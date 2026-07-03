استشهاد 1012 رياضي في غزة خلال الإبادة الجماعية

أكد الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي مصطفى صيام، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل خلال حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 نحو 1012 فلسطينيا من الحركة الرياضية والشبابية والكشفية.

وأفاد صيام، في تصريح، اليوم الجمعة، بأن الاحتلال قتل خلال الحرب أكثر من 560 لاعبا ومدربا وحكما من منتسبي اتحاد كرة القدم وحده.

وأشار إلى تدمير الاحتلال مؤسسات رياضية فلسطينية رسمية في غزة، كما تحولت ملاعب كرة القدم إلى مراكز إيواء لآلاف العائلات التي فقدت منازلها بالحرب.

ورغم مرور 1000 يوم على الإبادة الإسرائيلية، لا تزال دولة الاحتلال ترتكب جرائم يومية بحق المدنيين ومختلف القطاعات الصحية والتعليمية والخدماتية وغيرهما رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في أكتوبر 2025م.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: