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سموتريتش يعرض مقعدًا برلمانيًا على ضابط اشتهر بعمليات الهدم في غزة

سموتريتش يعرض مقعدًا برلمانيًا على ضابط اشتهر بعمليات الهدم في غزة

03 يوليو 2026 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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الضابط الإسرائيلي أبراهام زارفيف الضالع في تدمير منازل المواطنين

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن المتطرف، وزير المالية الإسرائيلي وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش التقى الضابط في الاحتياط أبراهام زارفيف، وعرض عليه الانضمام إلى قائمة الحزب في الانتخابات المقبلة عبر منحه مقعدًا في القائمة.

وبحسب القناة، الجمعة، فإن زارفيف اكتسب شهرة خلال الحرب بصفته سائقًا لآليات الهندسة العسكرية من طراز D9 في قوات الاحتياط، بعد توثيق مشاركته في عمليات واسعة لهدم منازل المواطنين في قطاع غزة، إلى جانب مشاركته في عمليات مماثلة في جنوب لبنان.

ويأتي عرض سموتريتش، وفق ما أوردته القناة، في ظل بروز زارفيف إعلاميًا خلال الحرب، الأمر الذي أثار انتقادات باعتباره مكافأة لشخص ارتبط اسمه بعمليات التدمير الواسعة في المناطق التي شهدت العمليات العسكرية.

وتقود قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 عمليات تدمير ممنهجة لمنازل وممتلكات المواطنين في قطاع غزة.

ووثق المكتب الإعلامي الحكومي تدمير الاحتلال 1,047 مسجدًا بشكل كلي، واستهدف ثلاث كنائس، ودمر 40 مقبرة، كما أشار إلى تدمير أو إلحاق أضرار بـ510 آلاف وحدة سكنية، وتشريد أكثر من مليوني فلسطيني، مع حاجة أكثر من 350 ألف أسرة إلى مأوى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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