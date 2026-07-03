قصف وعمليات نسف.. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار

استهدف قصف إسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة صباح الجمعة، مع تجدد خروقات وتصعيد الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار الهش منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

وحسب متابعة "فلسطين أون لاين" استهدف القصف المدفعي شرقي جباليا البلد وشرقي مدينة غزة شمالي القطاع، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المنطقة.

وأفاد مراسل "فلسطين أون لاين " بإطلاق طائرة مروحية إسرائيلية "أباتشي" النار شرقي مدينة غزة، في وقت أطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي الإطار نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل ومبان سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، بينما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف جنوب مدينة خانيونس جنوبي القطاع ورصد تحليق منخفض للطيران المروحي والمسيّر في أجواء المنطقة.

وأمس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن أن الحرب المستمرة منذ 1000 يوم تسببت في خسائر أولية مباشرة تُقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفق تقرير إحصائي شامل وثّق بالأرقام حجم الدمار والخسائر البشرية والمادية والاقتصادية التي لحقت بالقطاعات الحيوية في القطاع.

وقال الإعلامي الحكومي، في بيان، إن الخسائر الأولية المباشرة في 15 قطاعًا حيويًا تُقدّر بنحو 80 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين