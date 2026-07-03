إسبانيا تهزم النمسا بثلاثية وتتأهل لدور الـ16 من كأس العالم

تأهل منتخب إسبانيا إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بالفوز على النمسا 3 / صفر مساء الخميس في دور الـ32 من البطولة.

وسجل ميكيل أويارزابال هدف التقدم لإسبانيا في الدقيقة 36، ثم أضاف بيدرو بورو الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم عاد أويارزابال ليسجل هدفه الشخصي الثاني، والثالث لإسبانيا، في الدقيقة 89.

ويتقابل المنتخب الإسباني في دور الـ16 مع الفائز من لقاء البرتغال وكرواتيا واللذان يتقابلان في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

ويعد المنتخب الإسباني هو الوحيد، إلى جانب المكسيك، الذي لم يستقبل أي أهداف خلال مشوار البطولة حتى الآن.

وكان منتخب إسبانيا، قد تأهل في صدارة مجموعته التي ضمت الرأس الأخضر وأوروغواي والسعودية برصيد 7 نقاط متفوقا على الوصيف الرأس الأخضر الذي تأهل في المركز الثاني.

بدأ منتخب النمسا بمحاولات هجومية مبكرة، لكنها لم تكتمل نظرا للضغط العالي من لاعبي إسبانيا، والذي أسفر عن تسديدة أولى من لامين يامال في الدقيقة الثانية لكن مرت سهلة للحارس ألكساندر شلاجر.

واصطدمت تسديدة داني أولمو في الدقيقة السابعة بالدفاع النمساوي بعد عرضية من جهة اليمين.

وأرسل سابيتزر كرة عرضية في الدقيقة 17 باتجاه رأس ميكائيل جريجوريتش لكن الكرة مرت إلى خارج الخطوط.

ولجأ لامين يامال للحلول الفردية والمراوغات في ظل بطء إيقاع المباراة من الجانبين.

وكعادته كان أويارزابال كلمة السر في أهداف إسبانيا، بعدما حول كرة عرضية من مارك كوكوريا إلى هدف بتسديدة أرضية في الشباك بالدقيقة 36.

ويعد هذا الهدف هو الـ28 للاعب في مسيرته الدولية لينفرد بالمركز السابع بين الهدافين التاريخيين لإسبانيا، متقدما على المهاجم السابق فيرناندو مورينتس.

وكاد منتخب إسبانيا أن ينهي الشوط الأول متقدما بهدف ثانٍ عبر تسديدة من ركلة حرة نفذها أليكس باينا اصطدمت في العارضة، ثم تهيأت للامين يامال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لكن الأخير سدد الكرة في جسد الحارس.

وجاء الشوط الثاني بإيقاع سريع للغاية من المنتخبين على عكس أغلب فترات الشوط الأول.

وكادت محاولات الثنائي الأنشط، لامين يامال، وأويارزابال أن تسفر عن مزيد من الأهداف لإسبانيا.

في المقابل كادت أن تفلح التبديلات الهجومية للنمسا في أن تعدل النتيجة لاسيما رأسية البديل ساشا كالادزيتش في الدقيقة 62 لتمر فوق العارضة.

واستطاع بيدرو بورو أن يضاعف تقدم إسبانيا بهدف ثانٍ جاء بطريقة رائعة في الدقيقة 66، بعد رأسية قوية في الشباك من عرضية أليكس باينا.

وسجل بورو هدفه الدولي الأول في مباراته رقم 20 مع منتخب إسبانيا.

وحرم قائد النمسا ديفيد ألابا، منتخب إسبانيا من تسجيل ثالث الأهداف عبر لاعبه لامين يامال، الذي تابع كرة عرضية بتسديدة أرضية لتنشق الأرض عن مدافع ريال مدريد الذي أبعد الكرة من أمام خط المرمى مباشرة في الدقيقة 85.

وواجه دفاع النمسا معاناة شديدة في التصدي للمحاولات الإسبانية، لكن المعاناة الأكبر كانت محاولة تهديد مرمى أوناي سيمون حتى الدقائق الأخيرة.

ونجح أويارزابال في إضافة الهدف الثالث لإسبانيا في الدقيقة 89، بعد تمريرة من المتألق كوكوريا وضعته في مواجهة المرمى مباشرة.

وسيطر اليأس على أداء منتخب النمسا في الدقائق القليلة المتبقية إذ لم تكن هناك محاولات جادة لتقليص الفارق بعد التأخر بثلاثية.

المصدر / فلسطين أون لاين