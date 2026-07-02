فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

1000 يوم من الإبادة في غزة.. أرقام توثق كارثة إنسانية غير مسبوقة

الجيش الأمريكي يعلن فقدانه لعسكري في بحر العرب

"حماس" تستكر التصريحات الصادرة بشأن مستقبل "الأونروا"

الطبيب عدنان البرش.. اعتقل بمعطفٍ أبيض وقُتل تعذيبًا وقهرًا في سجون الاحتلال

كأس العالم 2026: صدام حاسم بين إسبانيا والنمسا في دور الـ32

دراسة علمية تحذّر: الكارثة البيئية في غزة قد تمتد لعقود

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا تلمودية

ألف يوم على حرب غزة.. حين يصبح البقاء هو الخبر

صحفي إسرائيلي: "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة والضفة

محافظة القدس: مشروع "قانون المؤذن" إعلان حرب دينية

الجيش الأمريكي يعلن فقدانه لعسكري في بحر العرب

02 يوليو 2026 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
...
مروحية أمريكية تهبط على ظهر حاملة طائرات

أعلن الجيش الأمريكي، مساء الأربعاء، فقدان أحد أفراد الخدمة العسكرية بصفوفه وإصابة 3 آخرين، حالتهم مستقرة، بعد هبوط اضطراري لطائرة مروحية كانوا على متنها في بحر العرب.

وقال الجيش الأمريكي إن المروحية من طراز "إم إتش-60 إس سي هوك"، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات على أن الواقعة ناجمة عن عمل عدائي.

وذكر بيان صادر عن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أن "قطع البحرية تُجري حاليا عمليات بحث في المنطقة عن فرد الطاقم الذي لا يزال مفقودا، كما يجري التحقيق في ملابسات الحادث".

وأكد أن الطائرة المروحية كانت منتشرة في المنطقة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش".

والحادثة هي الثانية خلال الأسابيع الأخيرة التي تضطر فيها القوات الأميركية لإنقاذ طاقم مروحية عسكرية في المنطقة، بعد حادثة سابقة لطائرة أباتشي في خليج عُمان.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#الجيش الأمريكي #بحر العرب #فقدان عسكري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة