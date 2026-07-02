الجيش الأمريكي يعلن فقدانه لعسكري في بحر العرب

أعلن الجيش الأمريكي، مساء الأربعاء، فقدان أحد أفراد الخدمة العسكرية بصفوفه وإصابة 3 آخرين، حالتهم مستقرة، بعد هبوط اضطراري لطائرة مروحية كانوا على متنها في بحر العرب.

وقال الجيش الأمريكي إن المروحية من طراز "إم إتش-60 إس سي هوك"، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات على أن الواقعة ناجمة عن عمل عدائي.

وذكر بيان صادر عن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية أن "قطع البحرية تُجري حاليا عمليات بحث في المنطقة عن فرد الطاقم الذي لا يزال مفقودا، كما يجري التحقيق في ملابسات الحادث".

وأكد أن الطائرة المروحية كانت منتشرة في المنطقة على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش".

والحادثة هي الثانية خلال الأسابيع الأخيرة التي تضطر فيها القوات الأميركية لإنقاذ طاقم مروحية عسكرية في المنطقة، بعد حادثة سابقة لطائرة أباتشي في خليج عُمان.

المصدر / فلسطين أون لاين