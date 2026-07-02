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الأرصاد الجوية: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة حتى الأحد القادم

02 يوليو 2026 . الساعة 08:00 بتوقيت القدس
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أجواء شديدة الحرارةفي فلسطين والمنطقة

يكون الجو الخميس بحول الله تعالى، حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب توقعات دائرة الأرصاد الجوية، يكون الجو في ساعات المساء الليل صافيا بوجه عام لطيفًا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة يكون حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أجواء السبت والأحد

كما يكون يوم السبت حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد فيكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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