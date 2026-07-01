وثائق تكشف تكاليف باهظة لتجديد منزل نتنياهو

كشفت وثائق رسمية صادرة عن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تكلفة تجديد مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرسمي في شارع بلفور بالقدس بلغت حتى الآن 103 ملايين شيكل، بينها 67 مليون شيكل مخصصة للإجراءات الأمنية، في مشروع لا يزال مستمرًا رغم أن المقر لم يُستخدم منذ خمس سنوات.

ووفق ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" العبري، الأربعاء، جاءت هذه الأرقام في رد رسمي قدمه مكتب رئيس وزراء الاحتلال عقب التماس للحصول على المعلومات، حيث أوضح أن أعمال التجديد التي بدأت أواخر عام 2022 لم تكتمل بعد، ومن المتوقع استمرارها حتى العام المقبل، ما يعني أن التكلفة النهائية قد تتجاوز الرقم المعلن، فيما لم تُقدم بعد الفواتير النهائية للمقاولين.

ورفض مكتب نتنياهو الكشف عن تفاصيل الإنفاق على أعمال التجديد، مكتفيًا بالإعلان عن الكلفة الإجمالية، كما امتنع عن الإفصاح عن النفقات المتعلقة بتعزيز منزله في قيسارية بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيّرة، بذريعة أن الإجراءات الأمنية "سرية"، وكذلك لم يكشف عن تكاليف الأعمال المنفذة في منزله بشارع غزة في القدس.

وتبرز ضخامة الإنفاق على مقر إقامة نتنياهو مقارنة بما أنفقته الحكومة على مساكن رؤساء الوزراء السابقين، إذ أفاد المكتب بأن تكلفة أعمال الترميم والحماية في منزل رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت في رعنانا بلغت 71,825 شيكلًا فقط، فيما بلغت تكلفة إنشاء جدار عازل للصوت في منزل رئيس الوزراء السابق يائير لابيد في تل أبيب نحو 19 ألف شيكل.

وأثارت الأرقام انتقادات من جمعية "جفعات مردخاي" التي قدمت الالتماس، معتبرة أن مكتب رئيس الوزراء تعمد نشر بيانات تفصيلية عن منازل رؤساء الوزراء السابقين، في حين حجب المعلومات المتعلقة بإنفاقه على منزل نتنياهو. وأكدت الجمعية أنها ستواصل الإجراءات القانونية لإلزام الحكومة بالكشف الكامل عن الأموال العامة التي أُنفقت على مقار إقامة رئيس الوزراء، معتبرة أن من حق الجمهور معرفة حجم هذه النفقات.

المصدر / فلسطين أون لاين