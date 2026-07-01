مواجهة حاسمة اليوم بمونديال 2026: بلجيكا في اختبار قوي أمام السنغال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية اليوم الأول من يوليو 2026، نحو "ذا إنيرجي أرينا" (The Energy Arena)، حيث تقام مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين المنتخب البلجيكي ونظيره السنغالي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026. وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة في ظل رغبة الطرفين في تعزيز حظوظهما في البطولة وحصد النقاط الثلاث.

استعدادات المنتخبين

يدخل المنتخب البلجيكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، كان أبرزها الفوز العريض على نيوزيلندا بخماسية، مما يجعله أحد المنتخبات التي تقدم أداءً هجومياً لافتاً. على الجانب الآخر، يسعى "أسود التيرانجا" لتقديم عرض قوي يعكس تطور الكرة السنغالية وقدرتها على مقارعة كبار المنتخبات العالمية في المحافل الدولية.

تفاصيل المباراة

* التاريخ: 1 يوليو 2026.

* الملعب: ذا إنيرجي أرينا (The Energy Arena).

توقيت المباراة:

تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيت المحلي للدول العربية كالآتي:

* الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

* الساعة 21:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

القنوات الناقلة

يمكن للجماهير متابعة اللقاء مباشرة عبر شبكة قنوات beIN Sports MENA، وتحديداً عبر القناتين التاليتين:

* beIN Sports MENA Max 2

* beIN Sports MENA Max 4





مفاتيح الفوز

تتمثل القوة الهجومية لبلجيكا في قدرة لاعبيها على تسجيل الأهداف بانتظام، مع سجل حافل في المباريات الأخيرة يظهر توازناً في الأداء. بينما يراهن المنتخب السنغالي على صلابته الدفاعية وقدرته على شن هجمات مرتدة سريعة تستغل أي ثغرات في دفاعات الخصم، مما يعد الجماهير بلقاء تكتيكي مثير.

هل تعتقد أن المنتخب السنغالي قادر على إيقاف الزحف الهجومي لبلجيكا، أم أن الخبرة الأوروبية ستكون هي الحاسمة في تأمين بطاقة العبور؟

المصدر / فلسطين أون لاين