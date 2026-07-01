غزة تحت النار.. 3 شهداء وإصابات في خروقات الاحتلال المتواصلة

استشهد مواطنان وأصيب آخرون، الأربعاء، جراء قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال عمليات نسف للمنازل واستهداف خيام النازحين وقصف مناطق متفرقة من القطاع.

وفي آخر التطورات، أعلنت مصادر طبية استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر، من جراء قصف لطائرات الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين، في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها نقلت إصابتين، إحداهما بحالة حرجة من جراء استهداف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد هشام خالد حمد من سكان رفح متأثرًا بإصابته التي أصيب بها قبل عام.

وفي جنوبي قطاع غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مباشر صوب خيام النازحين ومنازل المواطنين في منطقة قيزان رشوان جنوبي مدينة خان يونس.

وفي سياق متصل، وصل إلى مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس رفات شهيد جرى انتشاله من حي الأمل شمالي المدينة.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في المناطق الغربية من المدينة.

وفي المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم البريج، ما أدى إلى أضرار مادية في محيط الاستهداف، في إطار الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتواصل قوات الاحتلال انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، التي وُقعت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1053 شهيدًا، إضافة إلى إصابة 3406 مدنيين بجروح متفاوتة.

المصدر / فلسطين أون لاين