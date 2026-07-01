ما بعد الألف يوم.. قراءة في المأزق الإستراتيجي وسيناريوهات الحسم

لم يكن تجاوز حاجز الألف يوم في عمر هذه الملحمة مجرد رقم يُضاف إلى تقويم المواجهة، بقدر ما هو عتبة زمنية فارقة تُعلن بوضوح عن رسوخ الصمود الفلسطيني وتجذر المقاومة في مواجهة آلة الاحتلال، ألف يوم مضت والشعب المحتل يسطر بجهاده وتضحياته ملاحم الدفاع عن الأرض والهوية، رافضاً الخضوع لسياسات فرض الأمر الواقع ومحاولات تصفية القضية، إننا اليوم أمام مشهد معقد، أثبتت فيه المقاطعة الشعبية والعمل المقاوم عجز الاحتلال عن تحقيق حسم مطلق أو كسر إرادة أصحاب الأرض، رغم الاختلال الهائل في موازين القوى العسكرية وبطء التفاعل الدولي، وفي هذه القراءة، نقف عند حدود هذا "المأزق الاستراتيجي" الذي يواجهه الاحتلال أمام كبرياء الصمود، لنفكك شيفرة الوضع الراهن، ونستشرف سيناريوهات الحسم والتحرير المحتملة في ظل المعطيات الراهنة.

تشريح المأزق الإستراتيجي للاحتلال

دخلت المنظومة الصهيونية بعد تجاوز حاجز الألف يوم في طور ما يمكن تسميته "عقم القوة الغاشمة"؛ حيث تبددت أوهام النصر الخاطف وتلاشت معها هيبة الردع التي طالما تسلح بها الاحتلال، إن العجز الميداني عن تحقيق الأهداف السقفية المعلنة، تحول إلى "مأزق الصفر الإستراتيجي"، وهو الوضع الذي يجد فيه الاحتلال نفسه عاجزاً عن التقدم لإنهاء المعركة، وفي الوقت ذاته، غير قادر على التراجع خوفاً من الإقرار بالهزيمة وتجرع كلفة الانكسار.

بينما يراهن الاحتلال على التفوق التكنولوجي والتدمير السجادي، واجه عقيدة كفاحية مارست "استنزافاً ذكياً للمنظومة"، فلم تعد التكلفة محصورة في الفاتورة الاقتصادية الباهظة أو أعداد القتلى والجرحى في صفوف جنوده فحسب، بل امتدت لتضرب عمق "الأمن الوجودي المتآكل" للاحتلال، مما خلق شرخاً غير مسبوق في جبهته السياسية والاجتماعية الداخلية، التي بدأت تدرك أن استمرار الحرب هو هروب إلى الأمام في نفق بلا نهاية.

الحاضنة الشعبية وإرادة الجهاد

إذا كانت المعارك تقاس بحجم العتاد، فإن حروب التحرير تقاس بمعدن أصحاب الأرض، وهنا تجلت الحاضنة الشعبية الفلسطينية بصفتها "الدرع العقدي للصمود"، مجهضةً بذلك أعتى مخططات الاحتلال المتمثلة في "التهجير القسري" أو "صناعة بيئة طاردة للمقاومة"، لقد أثبت الشعب الفلسطيني بعد ألف يوم من النار والحصار الشامل، أنه لا يمارس صموداً غريزياً فحسب، بل يمارس "وعي البقاء المقاوم"؛ وهو الإيمان بأن كلفة الاستسلام تفوق بكثير كلفة التضحية من أجل الحرية.

إن هذا التلاحم الأسطوري بين الشعب ومقاومته شكّل "شبكة الأمان الوجودية" التي أفشلت استراتيجيات الكي بوعي أو محاولات دفع الشارع نحو الانكسار، بالرغم من سياسات "الإبادة المكانية" وهدم الأحياء برمتها، تحولت الأنقاض إلى قلاع جديدة، وأثبتت الحاضنة الشعبية أنها هي الشريك الأصيل في إدارة معركة الاستقلال، والعمق الحيوي الذي يستمد منه المجاهدون أنفاسهم للاستمرار في صراع الإرادات.

عدالة القضية في مواجهة الانحياز والدعم الخارجي

على الصعيد الدولي، أسقطت معركة الألف يوم الأقنعة عن نظام عالمي يعاني من "انفصام المنظومة الحقوقية"، حيث سقطت شعارات حقوق الإنسان عند أعتاب الحق الفلسطيني بفعل الغطاء السياسي والدعم العسكري المفتوح الذي يقدمه الحلفاء الغربيون للاحتلال، ومع ذلك نجحت الرواية الفلسطينية في إحداث "زلزال الوعي العالمي"، متجاوزةً عوائق الماكينات الإعلامية المنحازة.

هذا التحول التاريخي في الرأي العام العالمي، وخاصة بين الأجيال الشابة وحركات التحرير العالمية، فرض مرحلة من "العزلة الأخلاقية للاحتلال"، حيث بات يُنظر إليه دولياً كمنظومة "أبرتهايد" وإبادة جماعية، إن تصاعد المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية والملاحقات القانونية في المحاكم الدولية يمثل "جبهة الإسناد الحقوقي الممتدة"، والتي وإن كانت بطيئة النتائج، إلا أنها تؤسس لنزع الشرعية الأخلاقية عن المحتل، وتؤكد أن عدالة القضية الفلسطينية قادرة على اختراق جدران الانحياز الدولي وفرض نفسها كحتمية أخلاقية وسياسية لا يمكن تجاوزها.

سيناريوهات الحسم: فرض إرادة أصحاب الأرض

لا يمكن قراءة سيناريوهات الحسم بعد الألف يوم بمنطق الربح والخسارة العسكرية التقليدية، بل عبر مفهوم "التراجع الاضطراري للمُحتل"، فالواقع الميداني يفرض معادلة جديدة تشير إلى أن الحسم لن يكون بإعلان استسلام كلاسيكي، وإنما عبر وصول منظومة الاحتلال إلى نقطة "الإنهاك الهيكلي الشامل"، حيث تصبح كلفة البقاء والاستمرار في الاستنزاف أعلى بكثير من كلفة الانسحاب والاعتراف بالفشل؛ وهي اللحظة التي تتفكك فيها خيارات الاحتلال السياسية لتبدأ مرحلة "الهبوط الاضطراري" عن الشروط السقفية.

وفي هذا السياق، تبرز السيناريوهات بين مسارين؛ إما انفجار الأزمات الداخلية للاحتلال وتحت وطأة استنزاف المقاومة مما يدفعه نحو "الانكفاء اللوجستي" وإعادة التموضع مجبراً، أو الذهاب نحو صيغة تفاهمات سياسية فرضتها لغة الميدان، إن أي تفاهمات في هذا الطور ستكون "هدنة استراتيجية مشروطة" تُثبّت فيها المقاومة مكاسبها الوطنية وتضمن حقوق شعبها الأساسية، لتكون هذه التفاهمات بمثابة "مرحلة انتقالية" مدروسة على طريق التحرير الشامل وتفكيك بنية المشروع الصهيوني فوق الأرض الفلسطينية.

ما بعد الألف يوم: خارطة المستقبل وإعادة بناء المكتسبات الوطنية

إن مرحلة ما بعد الألف يوم لن تكون مجرد عودة إلى الوراء أو ترميم لِما قبل الحرب، بقدر ما هي تدشين لعهد "الهندسة الوطنية الجديدة"، فلقد أسست هذه التضحيات الجسام والنضال المستمر لـ "عقيدة الانبعاث من تحت الأنقاض"، حيث يعاد صياغة المشهد الفلسطيني من منظور الشريك الممسك بزمام المبادرة وصانع التاريخ الحقيقي بالمنطقة.

تتجاوز تحديات المستقبل مجرد "إعادة الإعمار المادي" للأحياء المدمرة، لتصل إلى "السيادة المكانية الثابتة"؛ وهي فرض الإرادة الفلسطينية على تفاصيل الأرض، وتثبيت الهوية الوطنية بوجه محاولات الطمس، إن الدماء والتضحيات التي قُدمت خلال الألف يوم الماضية شكلت "رأس المال النضالي غير القابل للتسييل" في دهاليز المساومات السياسية الهابطة، وهذا الإرث التراكمي سيفرض على الخارطة السياسية الفلسطينية والعربية نمطاً جديداً من الإدارة يعتمد على مخرجات الميدان، ويؤسس لمرحلة تصبح فيها الحرية حتمية قريبة، وإعادة البناء خطوة أولى نحو تثبيت أركان الدولة الحرة المستقلة فوق ترابها الوطني.

حتمية التاريخ وصناعة الفجر

إن الألف يوم الماضية صاغت بالدم والنار حقيقة واحدة: الأرض لا تتحدث إلا بلغة أصحابها الأصليين، وإرادة التحرير لا تكسرها الآلة العسكرية، لقد ظن الاحتلال أن القوة الغاشمة كفيلة بمحو القضية، فجاءه الرد بصمود أسطوري أثبت أن الحق الوجودي لا تلغيه تكتيكات الإبادة.

ومع انطواء هذه الصفحة، انتقلت القضية الفلسطينية من الدفاع عن البقاء إلى فرض حتمية زوال الاحتلال، إن الفجر القادم هو استحقاق تاريخي يصنعه المقاومون بجهادهم والشعب بصموده؛ شعبٌ لم يعد ينتظر إنصافاً من أحد، ولكنه بات يمسك بيده زمام مصيره ليرسم خارطة فلسطين الحرة، من نهرها إلى بحرها، قادمةً لا محالة.

المصدر / فلسطين أون لاين