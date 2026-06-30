حماس تدعو لتطبيق خطة وقف الحرب

دعا الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، "مجلس السلام" إلى الشروع في التطبيق الفعلي لبنود خطة وقف الحرب على قطاع غزة، من خلال إدخال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، وتوفير إغاثة حقيقية للسكان، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من القطاع، والبدء بعملية إعادة الإعمار.

وأعرب قاسم عن أمله، الثلاثاء، في أن يشكل إعلان "مجلس السلام" بدء وصول القوات الدولية للانتشار في قطاع غزة خطوة أولى نحو تنفيذ المهام المنوطة بها، وفي مقدمتها الفصل بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على وقف خروقات الاحتلال.

وأكد أن إعادة إعمار قطاع غزة تمثل "حقًا أصيلًا" لجميع أبناء الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تنفيذ جميع مراحل الخطة بما يضمن إنهاء معاناة السكان، وترسيخ وقف إطلاق النار.

المصدر / فلسطين أون لاين