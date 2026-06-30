مرصد "مسبار" يكشف تفاصيل حراك "26 يونيو" ويوثق هويات القائمين عليه وأماكن تواجدهم

كشف مرصد "مسبار" للتحقق من الأخبار كواليس وتفاصيل حملة "ثورة 26 يونيو" للنزول ضد المقاومة وحركة حماس في قطاع غزة، مبيناً أنها حملة مضخمة رقمياً عبر حسابات ومنصات تم إدارتها من الخارج.

وأوضح التحقيق أن أول من أطلق هذه الدعوة هو الصحافي "عبد الحميد عبد العاطي"، رئيس تحرير "قناة المواطن الإعلامية"، والذي تبين من خلال خاصية الشفافية أنه يدير حسابه وينشط من جمهورية مصر العربية.

وبحسب رصد مسبار تطورت الحملة سريعاً بعد أن تلقفتها ودعت إليها صفحة "الجيش الشعبي محافظة الشمال"، وهي الصفحة الرسمية للميليشيا التي يقودها "أشرف المنسي" والمتعاونة مع "الجيش الإسرائيلي" في قطاع غزة.

ووثق المرصد مشاركة منصات إخبارية عدة في موجة التضخيم الرقمي لتصوير الأمر كحراك شعبي، وفي مقدمتها منصة "جسور نيوز" (المجلس العربي للتكامل الإقليمي سابقاً) والتي يديرها سبعة أشخاص يتوزعون بين مصر والولايات المتحدة، إضافة إلى موقع صحيفة "المواطن" المسجل في دولة الإمارات والذي أسسه خبير تسويق رقمي مصري يدعى "محمد السرايا" يعمل في شركة "ArabClicks" الإماراتية.

كما رصد التحقيق دخول منصات لبنانية على خط الضخ الإعلامي مثل "وكالة أنباء آسيا" المرتبطة بالصحافي اللبناني "خضر عواركة"، ومنصة "DailyBeirut" المسجلة باسم رجل الأعمال اللبناني "موريس شابات".

وأكد التحقيق في ختامه أن هذا الاعتماد المطلق على إعادة النشر من حسابات خارج غزة وحسابات وهمية، بجانب غياب أي حاضنة على الأرض، هو ما جعل الحراك ينتهي بإصدار حسابات حديثة النشأة بياناً ليلة 25 يونيو يعلن تأجيل الخروج إلى السابع من يوليو دون وجود أي مركز قرار حقيقي أو جمهور فعلي داخل القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين