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73,066 شهيداً و173,514 مصاباً في غزة منذ بدء حرب الإبادة

30 يونيو 2026 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
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جانب من تشييع الطفلة سوار أبو دراز في خانيونس اليوم (تصوير- رمضان الآغا)

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، إن 8 شهداء و26 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن من بين الشهداء اثنين جدد، وشهيدًا متأثرًا بجراحه، إضافة إلى شهيد جرى انتشال جثمانه.

وأشارت إلى أن إجمالي حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفع إلى 1,053 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 3,406 مصابين، إلى جانب انتشال 786 شهيدًا.

وأكدت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,066 شهيدًا و173,514 إصابة.

ولفتت إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم وانتشالهم حتى الآن.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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