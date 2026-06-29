افتتاح وحدة تحلية مياه جديدة شمال غزة

افتتحت مؤسسة "روستروبوفيتش فيشنفسكايا" (RVF) الدولية، وحدة تحلية مياه الشرب في منطقة الزرقاء جنوب بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

ونفذ طاقم هندسي يتبع للمؤسسة تركيب وتشغيل وحدة تحلية المياه، في المنطقة التي تقع في محيط "الخط الأصفر" الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تقدم وحدة تحلية المياه أكثر من 1.000 لتر من المياه الصالحة للشرب كل ساعة.

ويأتي هذا المشروع في إطار التزام مؤسسة (RVF) بالعمل من أجل صحة وسلامة الأطفال وعائلاتهم، بالمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة في مياه الشرب التي يشهدها قطاع غزة، والتي تفاقمت في الأسابيع القليلة الماضية مع توقف محطات تحلية أخرى عن العمل بسبب نقص الوقود والزيوت وغيرها.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: