فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

افتتاح وحدة تحلية مياه جديدة شمال غزة

الديمقراطية تدعو لحوار وطني يمهّد لانتخابات فلسطينية شاملة

الدولار يتجه لأكبر أداء شهري منذ عام

برّي: الاتفاق مع "إسرائيل" لن يمر ولن يُنفذ

استشهاد طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة البيرة

بالأسماء .. الإفراج عن 13 معتقلا من غزة

"بتسيلم":"إسرائيل" قتلت 1086 فلسطينيًا بالضفة منذ أكتوبر 2023

تفاصيل مبارايات اليوم الإثنين 29 يونيو في دور الـ 32 بكأس العالم 2026: الموعد والقنوات الناقلة

خروقات متواصلة.. 4 شهداء بينهم طفل في غارة إسرائيلية على دير البلح

نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 4 طلبة طيلة امتحانات الثانوية العامة

افتتاح وحدة تحلية مياه جديدة شمال غزة

29 يونيو 2026 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
...
محطة تحلية مياه جديدة في جباليا

افتتحت مؤسسة "روستروبوفيتش فيشنفسكايا" (RVF) الدولية، وحدة تحلية مياه الشرب في منطقة الزرقاء جنوب بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

ونفذ طاقم هندسي يتبع للمؤسسة تركيب وتشغيل وحدة تحلية المياه، في المنطقة التي تقع في محيط "الخط الأصفر" الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تقدم وحدة تحلية المياه أكثر من 1.000 لتر من المياه الصالحة للشرب كل ساعة.

ويأتي هذا المشروع في إطار التزام مؤسسة (RVF) بالعمل من أجل صحة وسلامة الأطفال وعائلاتهم، بالمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة في مياه الشرب التي يشهدها قطاع غزة، والتي تفاقمت في الأسابيع القليلة الماضية مع توقف محطات تحلية أخرى عن العمل بسبب نقص الوقود والزيوت وغيرها.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #مياه الشرب #محطة تحلية #الإبادة الإسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة